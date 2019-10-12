12.10.2019 | 10:16

В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, в Пензенской области пройдет ряд акций, направленных на профилактику этого заболевания и информирование о нем жителей региона.

В понедельник, 14 октября, в Лопатине у здания МФЦ состоится акция «СтопИнсульт» с измерением артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, а также определением индекса массы тела.

В Кузнецком районе с 22 по 31 октября тематические мероприятия по профилактике инсульта будут практически ежедневно проходить у зданий Сбербанка, Пенсионного фонда, ТЦ «Ашан», автовокзала, а также возле ДК Верхозима.

В Пачелмском районе 29 октября в МФЦ и в торговом центре поселка Титово можно будет измерить артериальное давление и определить индекс массы тела с коррекцией факторов риска.

В Пензенском районе акция «Узнай уровень своего АД: фактор риска инсульта» пройдет также 29 октября в ТЦ «Ашан» в Засечном.

В Каменке 30-31 октября планируются круглые столы со студентами и преподавателями в технологическом институте и техникуме промышленных технологий и предпринимательства.

«Чтобы обратить внимание общественности на данную проблему, подобные акции будут проводиться и в других районах нашей области до конца месяца», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Также в Пензе каждый понедельник можно обследоваться в здании автовокзала (ул. Луначарского, 1) с 9:00 до 12:00. Акция продлится до конца октября.