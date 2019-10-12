Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|12 окт 2019|12:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  71.48  |  $  64.74

Общество | Жителей Пензенской области научат противостоять инсульту

12.10.2019|10:16
Печать

В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября, в Пензенской области пройдет ряд акций, направленных на профилактику этого заболевания и информирование о нем жителей региона.

В понедельник, 14 октября, в Лопатине у здания МФЦ состоится акция «СтопИнсульт» с измерением артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, а также определением индекса массы тела.

В Кузнецком районе с 22 по 31 октября тематические мероприятия по профилактике инсульта будут практически ежедневно проходить у зданий Сбербанка, Пенсионного фонда, ТЦ «Ашан», автовокзала, а также возле ДК Верхозима.

В Пачелмском районе 29 октября в МФЦ и в торговом центре поселка Титово можно будет измерить артериальное давление и определить индекс массы тела с коррекцией факторов риска.

В Пензенском районе акция «Узнай уровень своего АД: фактор риска инсульта» пройдет также 29 октября в ТЦ «Ашан» в Засечном.

В Каменке 30-31 октября планируются круглые столы со студентами и преподавателями в технологическом институте и техникуме промышленных технологий и предпринимательства.

«Чтобы обратить внимание общественности на данную проблему, подобные акции будут проводиться и в других районах нашей области до конца месяца», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Также в Пензе каждый понедельник можно обследоваться в здании автовокзала (ул. Луначарского, 1) с 9:00 до 12:00. Акция продлится до конца октября.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|12.10.2019 10:43|

Надоели одно и тоже писать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!