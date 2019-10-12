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Общество | В Пензенской области высадят еще 400 тысяч маленьких сосенок

12.10.2019|12:49
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Осенью текущего года в Пензенской области планируется высадить еще более 400 тысяч сеянцев сосны на площади 41,4 га. Кроме того, имеющиеся лесные территории прирастут на 125 га.

Осенняя посадка пройдет в Пензенском, Лунинском, Сосновоборском, Камешкирском, Наровчатском и Шемышейском районах области. Она станет важным дополнением к уже проведенным работам.

Так, весной было высажено 2,5 млн новых лесных единиц на площади 503 га. Еще 1,8 млн саженцев были использованы для дополнения ранее созданных культур на площади 1 234 га.

К 20 августа в Пензенской области на всей запланированной территории было выполнено искусственное восстановление лесов.

Восстановление и посадка новых зеленых насаждений проводятся по федеральному проекту «Сохранение лесов». Он является частью национального проекта «Экология», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Пензенская область первой в России приступила к его исполнению. С этой целью в 2019 году региону выделено почти 40 млн рублей.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|12.10.2019 14:39|

А в то это время идёт планомерное уничтожение Арбековского леса и его территория застраивается коттеджами с разных сторон.

Гость|12.10.2019 16:14|

Сосенок или подсосенок?

Гость|12.10.2019 17:03|

Сосну,за сосну

Гость|12.10.2019 18:53|

Гость писал(a):

А в то это время идёт планомерное уничтожение Арбековского леса и его территория застраивается коттеджами с разных сторон.
И в Заречном такая же картина. При этом председатель порубочной комиссии города (он же по совместительству главный архитектор) пристаёт к бабкам на базаре за обломанные теми ветки клёна и берёзы на продажу. А модераторам местынх форумов дано строгое указание критические комментарии в его адрес не публиковать. Они и не публикуют.

Гость|12.10.2019 19:27|

Хорошая новость. Другие районы не забывайте.

Гость|12.10.2019 19:41|

А что делается и планируется делаться с кустами в области?

Спасибо.

Имя: Гость
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