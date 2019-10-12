12.10.2019 | 12:49

Осенью текущего года в Пензенской области планируется высадить еще более 400 тысяч сеянцев сосны на площади 41,4 га. Кроме того, имеющиеся лесные территории прирастут на 125 га.

Осенняя посадка пройдет в Пензенском, Лунинском, Сосновоборском, Камешкирском, Наровчатском и Шемышейском районах области. Она станет важным дополнением к уже проведенным работам.

Так, весной было высажено 2,5 млн новых лесных единиц на площади 503 га. Еще 1,8 млн саженцев были использованы для дополнения ранее созданных культур на площади 1 234 га.

К 20 августа в Пензенской области на всей запланированной территории было выполнено искусственное восстановление лесов.

Восстановление и посадка новых зеленых насаждений проводятся по федеральному проекту «Сохранение лесов». Он является частью национального проекта «Экология», который реализуется по указу Президента РФ Владимира Путина. Пензенская область первой в России приступила к его исполнению. С этой целью в 2019 году региону выделено почти 40 млн рублей.