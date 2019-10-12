12.10.2019 | 17:09

За последние семь лет в Пензенской области количество случаев травматизма на производстве снизилось на 53%. А в 2019 году Государственная инспекция труда в Пензенской области заняла 14-е место среди прочих по Российской Федерации. Эти данные говорят об огромной качественной профилактической работе, которую с 1994 года ведут сотрудники ведомства.

Ровно 25 лет назад появилась служба, которая контролирует исполнение трудового законодательства.

«Я хотел бы поздравить вас с этим замечательным юбилеем, с этой замечательной датой. С одной стороны, вы очень молодые, с другой стороны, за 25 лет очень много сделано», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Каждый год государственные инспекторы проводят около 2 000 проверок соблюдения трудового законодательства. На торжественном мероприятии в честь юбилея лучшие сотрудники и ветераны, стоявшие у истоков службы, были удостоены благодарностей и памятных подарков.

«Я сердечно поздравляю всех сотрудников инспекции труда в Пензенской области, ее ветеранов, заложивших прочный фундамент службы, всех тех, кто прямо или косвенно взаимодействует с инспекцией труда. Искренне благодарю всех за поддержку и понимание необходимости выполнения поставленных задач, вопросов защиты права граждан на безопасный и достойный труд», - сообщил главный государственный инспектор труда в Пензенской области Валерий Сиротин.

С днем рождения государственную инспекцию труда поздравили и лучшие творческие коллективы Пензы.