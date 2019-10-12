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Общество | В Пензе сотрудников инспекции труда поздравили с юбилеем

12.10.2019|17:09
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За последние семь лет в Пензенской области количество случаев травматизма на производстве снизилось на 53%. А в 2019 году Государственная инспекция труда в Пензенской области заняла 14-е место среди прочих по Российской Федерации. Эти данные говорят об огромной качественной профилактической работе, которую с 1994 года ведут сотрудники ведомства.

Ровно 25 лет назад появилась служба, которая контролирует исполнение трудового законодательства.

«Я хотел бы поздравить вас с этим замечательным юбилеем, с этой замечательной датой. С одной стороны, вы очень молодые, с другой стороны, за 25 лет очень много сделано», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Каждый год государственные инспекторы проводят около 2 000 проверок соблюдения трудового законодательства. На торжественном мероприятии в честь юбилея лучшие сотрудники и ветераны, стоявшие у истоков службы, были удостоены благодарностей и памятных подарков.

«Я сердечно поздравляю всех сотрудников инспекции труда в Пензенской области, ее ветеранов, заложивших прочный фундамент службы, всех тех, кто прямо или косвенно взаимодействует с инспекцией труда. Искренне благодарю всех за поддержку и понимание необходимости выполнения поставленных задач, вопросов защиты права граждан на безопасный и достойный труд», - сообщил главный государственный инспектор труда в Пензенской области Валерий Сиротин.

С днем рождения государственную инспекцию труда поздравили и лучшие творческие коллективы Пензы.

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Гость|12.10.2019 19:39|

penzainform.ru писал(a):

Ровно 25 лет назад появилась служба, которая контролирует исполнение трудового законодательства.
За что хлеб едят, если то, что они "контролируют" не исполняется?

Гость|12.10.2019 20:04|

Абсолютно бесполезная служба, максимум справочное бюро по Вашим "сказочным" правам работника...

Имя: Гость
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