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Общество | Жители Пушкина, 9, винят управляющую компанию в подделке подписей

11.10.2019|17:49
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Жители дома № 9 на улице Пушкина утверждают, что переход из одной управляющей компании в другую произошел благодаря подделке подписей. Началось все в августе, когда собственники квартир, недовольные работой прежней фирмы, решили выбрать новую. На общем собрании свои услуги предложила представительница недавно созданной организации.

«Мы посовещались с жильцами и решили, что мы к ней переходить не будем, потому что в обслуживании у нее нет ни одного дома, то есть она хотела нас взять первым. Я не знаю, как получилось, но приехала из отпуска и узнала, что протокол лежит в жилинспекции с моей подписью от 22 августа. А 22 августа я была в Абхазии!» - сообщила председатель совета дома Марина Кудряшова.

«Подписи не наши, есть даже бюллетени на тот момент умерших людей», - рассказала Марина Чуйкина.

Глава новой организации утверждает, что все документы в порядке. Жилищная инспекция после проверки дала право с 1 октября обслуживать дом на Пушкина, 9.

«И уборщица, и дворники, обслуживающий персонал - штат полностью укомплектован, работа производится, но некоторые жители препятствуют выполнению отделочных работ. В настоящее время планируется ремонт входных групп, замена почтовых ящиков», - отметила генеральный директор ООО «Стимул» Елена Едунова.

«Территория не обслуживается, в подъездах грязь, никто нам не убирает. Она поменяла все замки от наших подсобок, от подвала», - возмутилась Марина Кудряшова.

Опасения жителей вызывает и вписанный в протокол собрания пункт о том, что владельцем спецсчета капремонта становится управляющая компания.

«С 12 по 16 октября туда должны упасть средства - 1 400 000 рублей», - пояснила председатель совета дома.

«С капремонтом все работы будут производиться в рамках закона», - заявила Елена Едунова.

В жилищной инспекции предупредили, что, возможно, скоро произойдет еще одна смена управляющей компании. Жители принесли новый протокол общего собрания с датой позднее первого.

«Мы сейчас точно так же приняли его в проверку, потому что для нас волеизъявление граждан - это закон. Они в любой момент могут сменить способ управления домом. 25-го числа будет принято решение и дана оценка появившемуся сейчас протоколу», - сообщила начальник госжилстройтехинспекции области Инна Левченко.

Нельзя забываать, что жилищная инспекция вправе проверять только кворум, то есть набрано решением о смене управляющей компании достаточное количество голосов или нет. Подлинность самих подписей может определить только суд.

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Гость|11.10.2019 18:55|

С одним домом не могут разобраться, что говорить о честных выборах.

Гость|11.10.2019 18:59|

Без нас нас поженили! Много жуликов сейчас развелось в буртасии, всех их волнует как утащить наше бабло...

Гость|11.10.2019 19:06|

Подключайте прокуратуру и следственный комитет.

Гость|11.10.2019 19:06|

Маринка - огонь девка! Полюбому зажигала в отпуске в Абхазии. На Кипр думаю её позвать на новогодние 7 дней...

Гость|11.10.2019 19:08|

Гость писал(a):

Маринка - огонь девка! Полюбому зажигала в отпуске в Абхазии.
мы ее в Южной Осетии видели,в абхазии она в этом году не отдыхала,там для нее очень дорого

Гость|11.10.2019 19:09|

Гость писал(a):

Без нас нас поженили! Много жуликов сейчас развелось в буртасии, всех их волнует как утащить наше бабло...
Жулик сейчас уважаемая профессия. Можно даже в заммэра попасть и на другие жирные должности

Гость|11.10.2019 20:41|

«С 12 по 16 октября туда должны упасть средства - 1 400 000 рублей», - пояснила председатель совета дома.penzainform.ru писал(a):

В жилищной инспекции предупредили, что, возможно, скоро произойдет еще одна смена управляющей компании. Жители принесли новый протокол общего собрания с датой позднее первого.
Да оформляйте, хосподя, бабки на счет упадут, а потом хоть обоформляйтесь.

А вообще название УК угарное (лат. stimulus — острый металлический наконечник на шесте, которым погоняют буйвола (быка), запряженного в повозку)

Гость|11.10.2019 21:01|

нехер им вообще платить! крыши текут, дома рушатся... а они с жиру бесятся на наши деньги

Гость|11.10.2019 21:12|

в подъездах последний раз убирались в конце сентября ук твой дом

Гость|11.10.2019 21:14|

Нам не нужны отделочные работы, 9е этажи заливает в дождь

Гость|11.10.2019 21:39|

По нашему дому тоже подделали протокол. Только он дал возможность наш аварийный дом вообще бросить на произвол судьбы. И оставить вообще без обслуживания. Причём аварийный дом. И полиция отказала, а жилинспекция вообще руки умыла. Его как подделали, сняли копию и уничтожили оригинал. И концов не найти, и ничего не доказать

Гость|11.10.2019 21:46|

Деньги со спец счета освоят и пропадет управляйка..

Гость|11.10.2019 21:49|

Цели то понятны, вопрос к компетентным органам теперь

Гость|11.10.2019 22:28|

Гость писал(a):

По нашему дому тоже подделали протокол. Только он дал возможность наш аварийный дом вообще бросить на произвол судьбы. И оставить вообще без обслуживания. Причём аварийный дом. И полиция отказала, а жилинспекция вообще руки умыла. Его как подделали, сняли копию и уничтожили оригинал. И концов не найти, и ничего не доказать
А как в полиции прокомментировали? Они же должны были на ваше заявление отреагировать?

Гость|11.10.2019 22:30|

В пполицию и суд обратились, толку то все до сих пор на рассмотрении. А время идет, на пользу корыстных нечистоплотных людей.

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Имя: Гость
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