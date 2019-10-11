11.10.2019 | 17:49

Жители дома № 9 на улице Пушкина утверждают, что переход из одной управляющей компании в другую произошел благодаря подделке подписей. Началось все в августе, когда собственники квартир, недовольные работой прежней фирмы, решили выбрать новую. На общем собрании свои услуги предложила представительница недавно созданной организации.

«Мы посовещались с жильцами и решили, что мы к ней переходить не будем, потому что в обслуживании у нее нет ни одного дома, то есть она хотела нас взять первым. Я не знаю, как получилось, но приехала из отпуска и узнала, что протокол лежит в жилинспекции с моей подписью от 22 августа. А 22 августа я была в Абхазии!» - сообщила председатель совета дома Марина Кудряшова.

«Подписи не наши, есть даже бюллетени на тот момент умерших людей», - рассказала Марина Чуйкина.

Глава новой организации утверждает, что все документы в порядке. Жилищная инспекция после проверки дала право с 1 октября обслуживать дом на Пушкина, 9.

«И уборщица, и дворники, обслуживающий персонал - штат полностью укомплектован, работа производится, но некоторые жители препятствуют выполнению отделочных работ. В настоящее время планируется ремонт входных групп, замена почтовых ящиков», - отметила генеральный директор ООО «Стимул» Елена Едунова.

«Территория не обслуживается, в подъездах грязь, никто нам не убирает. Она поменяла все замки от наших подсобок, от подвала», - возмутилась Марина Кудряшова.

Опасения жителей вызывает и вписанный в протокол собрания пункт о том, что владельцем спецсчета капремонта становится управляющая компания.

«С 12 по 16 октября туда должны упасть средства - 1 400 000 рублей», - пояснила председатель совета дома.

«С капремонтом все работы будут производиться в рамках закона», - заявила Елена Едунова.

В жилищной инспекции предупредили, что, возможно, скоро произойдет еще одна смена управляющей компании. Жители принесли новый протокол общего собрания с датой позднее первого.

«Мы сейчас точно так же приняли его в проверку, потому что для нас волеизъявление граждан - это закон. Они в любой момент могут сменить способ управления домом. 25-го числа будет принято решение и дана оценка появившемуся сейчас протоколу», - сообщила начальник госжилстройтехинспекции области Инна Левченко.

Нельзя забываать, что жилищная инспекция вправе проверять только кворум, то есть набрано решением о смене управляющей компании достаточное количество голосов или нет. Подлинность самих подписей может определить только суд.