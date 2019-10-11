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Общество | В Пензенской области пройдет трехдневный «Тест на ВИЧ»

11.10.2019|15:40
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Пензенская область по эстафете примет всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Она стартовала 17 июня в Севастополе и завершится 5 ноября в Москве. За время проведения будет охвачен 191 город в 40 регионах России. В Сурский край «Тест на ВИЧ» прибудет из Тамбовской области.

Белые автомобили ГАЗ с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» представляют собой мобильные пункты тестирования. В этом спецтранспорте любой желающий сможет сдать анализ и узнать свой ВИЧ-статус.

Процедура анонимная, бесплатная и занимает всего 15 минут. Затем можно будет получить консультацию специалистов: пути передачи ВИЧ-инфекции, профилактика и лечение заболевания.

Мобильные пункты тестирования будут работать сразу в нескольких населенных пунктах Пензенской области в течение трех дней.

Во вторник, 15 октября, акция стартует одновременно в Кузнецке (ул. Белинского, 82, ТЦ «Гулливер»), Каменке (ул. Центральная, 10, магазин «Караван») и Сердобске (ул. Ленина, 92, Дом искусств). Мобильные комплексы будут работать с 12:00 до 18:00.

В среду, 16 октября, комплексы примут всех желающих в то же время в Заречном (ул. Проценко, 15) и Пензе (ул. Московская, 69, облдрамтеатр).

Завершится этап «Теста на ВИЧ: Экспедиция 2019» в четверг, 17 октября, в Пензе. На торжественной церемонии закрытия будут оглашены итоги тестирования и ключевые события акции.

«Время и место церемонии закрытия будут озвучены дополнительно», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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