11.10.2019 | 13:12

10-летняя кузнечанка-инвалид не имела ортопедической обуви, которая полагалась ей по индивидуальной программе реабилитации. Нарушение прав ребенка выявила прокуратура.

Прокурор Кузнецка обратился в Ленинский районный суд Пензы с требованием к региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации обеспечить девочку техническими средствами реабилитации.

Фонд немедленно устранил нарушения: маленькая кузнечанка получила четыре пары обуви - летней и на утепленной подкладке. В связи с этим прокурор отказался от иска.

«Государство гарантирует лицам с ограниченными возможностями проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг. Инвалиды, относящиеся к социально наименее защищенным категориям граждан, должны своевременно получать квалифицированную помощь в соответствии с рекомендациями врачей», - прокомментировала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.