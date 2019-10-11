Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|11 окт 2019|14:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+12oC
Завтра | Ясно |
  70.85  |  $  64.40

Общество | В Кузнецке прокурор помог девочке-инвалиду получить специальную обувь

11.10.2019|13:12
Печать

10-летняя кузнечанка-инвалид не имела ортопедической обуви, которая полагалась ей по индивидуальной программе реабилитации. Нарушение прав ребенка выявила прокуратура.

Прокурор Кузнецка обратился в Ленинский районный суд Пензы с требованием к региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации обеспечить девочку техническими средствами реабилитации.

Фонд немедленно устранил нарушения: маленькая кузнечанка получила четыре пары обуви - летней и на утепленной подкладке. В связи с этим прокурор отказался от иска.

«Государство гарантирует лицам с ограниченными возможностями проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг. Инвалиды, относящиеся к социально наименее защищенным категориям граждан, должны своевременно получать квалифицированную помощь в соответствии с рекомендациями врачей», - прокомментировала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость|11.10.2019 13:33|

penzainform.ru писал(a):

Нарушение прав ребенка выявила прокуратура.
Экстрасенсов в штат приняли?

Гость|11.10.2019 13:44|

Сенсация дня!

Целый прокурор города Кузнецка помог девочке получить специальную обувь!

Теперь во всех СМИ будет:"Прокурор Кузнецка помог девочке получит спец.обувь!"

А не хочет ли прокуратура прокомментировать последнее (наверное,все таки не последнее,к сожалению) обдиралово ветеранов по ЖКХ,как это коррелируется с Законом!

А то видят соломинку в чужом глазу,а бревно в своем не замечают?...

Гость|11.10.2019 13:55|

памперсы не выдают - тоже к прокурору идти надо, это что за страна? Все что положено надо выгрызать с зубами?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!