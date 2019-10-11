Чиновники Октябрьской администрации «забыли» о доходах супругов

Общество

Чиновники Октябрьской администрации «забыли» о доходах супругов
Печать
Telegram

Сотрудники администрации Октябрьского района Пензы скрыли доходы и имущество. Этот факт установила прокуратура, проверив справки чиновников о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних детей.

Установлено, что заместитель главы администрации района предоставил недостоверные и неполные сведения о своих доходах, доходах жены, а также о недвижимости, принадлежащей членам его семьи.

Начальник отдела благоустройства территории также подала неполную и недостоверную информацию о доходах супруга.

Несмотря на наличие оснований для проверки, кадровая служба администрации оставила эти факты без внимания.

«Прокурор внес представление главе администрации района. Три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
прокуратура доход администрация
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!