Чиновники Октябрьской администрации «забыли» о доходах супругов

Сотрудники администрации Октябрьского района Пензы скрыли доходы и имущество. Этот факт установила прокуратура, проверив справки чиновников о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругов и несовершеннолетних детей.

Установлено, что заместитель главы администрации района предоставил недостоверные и неполные сведения о своих доходах, доходах жены, а также о недвижимости, принадлежащей членам его семьи.

Начальник отдела благоустройства территории также подала неполную и недостоверную информацию о доходах супруга.

Несмотря на наличие оснований для проверки, кадровая служба администрации оставила эти факты без внимания.

«Прокурор внес представление главе администрации района. Три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.