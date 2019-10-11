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Общество | 12 пензенских учителей иностранного языка пройдут стажировку за рубежом

11.10.2019|15:19
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12 лучших учителей английского и немецкого языка отправятся из Пензенской области на зарубежную стажировку. Шесть из них поедут в Гастингс, шесть - в Берлин.

В Великобританию отправятся Ангелина Жаркова, Наталья Галкина, Елена Ионова, Марина Каргаева, Мария Романова и Ирина Плешакова. В Германии практику пройдут Екатерина Добрякова, Дмитрий Захаров, Ольга Кобзева, Раиса Каримова, Наталья Левина и Наталья Рунова.

Эти педагоги признаны лучшими по итогам первого этапа обучения, которое прошли 30 учителей немецкого языка и 30 - английского. Три недели они повышали свой уровень коммуникативных технологий и методики преподавания предмета с ведущими педагогами и носителями языка, в том числе и с использованием дистанционных технологий.

Особое внимание в содержании курса 2019 года было уделено эффективным приемам и способам организации устного и письменного общения на иностранном языке.

Программа зарубежной практики учителей иностранного языка входит в региональный проект «Учитель будущего». Он, в свою очередь, является составной частью национального проекта «Образование», реализуемого в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина.

«Программа действует в Пензенской области с 2017 года. За это время 120 учителей английского языка прошли интенсивный курс подготовки, а 24 лучших - стажировку в Великобритании. На реализацию программы в 2019 году из бюджета области выделено более 4 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость|11.10.2019 15:45|

Будь верен своей стране,держи язык за зубами!!!

Гость|11.10.2019 16:50|

Палка о двух концах: хорошо-больше знающих специалистов появятся,плохо-что те же учителя-репетиторы,и стоимость из услуг возрастёт после стажировки за рубежом.

Гость|11.10.2019 18:56|

Процесс пошел, готовятся к обязательному ЕГЭ по ин язу.

Гость|11.10.2019 20:00|

Гость писал(a):

Палка о двух концах: хорошо-больше знающих специалистов появятся,плохо-что те же учителя-репетиторы,и стоимость из услуг возрастёт после стажировки за рубежом.
Сейчас они дерут за репетиторство от 700 до 1200 руб за час.

Гость|11.10.2019 20:03|

Гость писал(a):

Будь верен своей стране,держи язык за зубами!!!
О каждом факте общения с иностранцем поставь в известность своего куратора из КГБ!

Гость|11.10.2019 20:09|

Гость писал(a):

Сейчас они дерут за репетиторство от 700 до 1200 руб за час.
Акажу услуги рипититора па англискому. 214 р в час. Май нэйм ис Петья, айм хангри. айм вери гут.

Гость|11.10.2019 20:24|

Жена не бедна, и детей обучит. У умных мужей оно так. Дурачки содержат тупеньких клавок.

Гость|11.10.2019 20:42|

Гость писал(a):

Гость|11.10.2019 20:24
у тебя жена профессор иностранных языков штоль

Имя: Гость
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