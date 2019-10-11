11.10.2019 | 15:19

12 лучших учителей английского и немецкого языка отправятся из Пензенской области на зарубежную стажировку. Шесть из них поедут в Гастингс, шесть - в Берлин.

В Великобританию отправятся Ангелина Жаркова, Наталья Галкина, Елена Ионова, Марина Каргаева, Мария Романова и Ирина Плешакова. В Германии практику пройдут Екатерина Добрякова, Дмитрий Захаров, Ольга Кобзева, Раиса Каримова, Наталья Левина и Наталья Рунова.

Эти педагоги признаны лучшими по итогам первого этапа обучения, которое прошли 30 учителей немецкого языка и 30 - английского. Три недели они повышали свой уровень коммуникативных технологий и методики преподавания предмета с ведущими педагогами и носителями языка, в том числе и с использованием дистанционных технологий.

Особое внимание в содержании курса 2019 года было уделено эффективным приемам и способам организации устного и письменного общения на иностранном языке.

Программа зарубежной практики учителей иностранного языка входит в региональный проект «Учитель будущего». Он, в свою очередь, является составной частью национального проекта «Образование», реализуемого в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина.

«Программа действует в Пензенской области с 2017 года. За это время 120 учителей английского языка прошли интенсивный курс подготовки, а 24 лучших - стажировку в Великобритании. На реализацию программы в 2019 году из бюджета области выделено более 4 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.