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Общество | Уполномоченный по правам человека выслушала жалобы пензенцев

10.10.2019|18:00
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Всю историю своих болезней и скитаний по инстанциям Анатолий Елагин рассказал на приеме у уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой. Мужчина-инвалид по медицинским показаниям нуждается в определенном препарате. По словам пензенца, он должен был получить средство еще в августе, но этого не произошло. Переговоры с представителями регионального минздрава горожанин ведет постоянно.

«Только не раньше октября будет лекарство». Я говорю: «Я же до октября помру, оно мне жизненно необходимо». - «Тендер и закупка будут только в октябре», - сообщил он.

Похожая ситуация с перебоями в обеспечении лекарствами, говорит Елагин, была в 2017-м. До этого подобных трудностей не испытывал, выдавали почти в срок.

Уполномоченному рассказали о проблемах с доступностью медпрепаратов, средств реабилитации инвалидов, а также о недостатках в сфере ЖКХ. Характер жалоб разный, а вот работа у омбудсмена одна - отстаивать интересы и права человека.

«Много стало поступать обращений через электронную почту. Мы с каждым заявлением разбираемся, направляем запросы в органы власти.

Если мы усматриваем нарушения прав гражданина, то направляем либо заключение, как правило, в органы местного самоуправления или исполнительные органы власти, на которых мы рассматриваем жалобы. Они реагируют и права восстанавливаются», - пояснила уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова.

Не всегда люди только жалуются. В некоторых случаях просят оказать юридическую или социальную помощь.

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Гость|10.10.2019 18:50|

Какие лекарства?

Вот храмик за счёт бюджета вам построили, там и исцеляйтесь!

Зря что-ли там 8 миллиардов из бюджета закопали?

Гость|10.10.2019 18:53|

Гость писал(a):

Какие лекарства?

Вот храмик за счёт бюджета вам построили, там и исцеляйтесь!

Зря что-ли там 8 миллиардов из бюджета закопали?

А может Анатолий не из этих дегенератов? Может он из нормальных?

Гость|10.10.2019 19:06|

Нормальные должны передохнуть без лекарств?

Гость|10.10.2019 19:09|

Русский - значит православный!

Все в храм! Молиться и исцеляться!

По поповской статистике у нас 146% православных!

Гость|10.10.2019 19:10|

Гость писал(a):

Нормальные должны передохнуть без лекарств?
Ну а как иначе? Что с вами еще делать? Вы слишком независимо мыслите, задаете много вопросов, всегда вникаете в суть вещей, что опасно для государства.

Гость|10.10.2019 19:31|

Лечиться будем народными средствами,если только с голодухи передохнем.

Гость|10.10.2019 19:39|

Уринотерапия - выбор пензенцев.

Гость|10.10.2019 20:20|

Непонятно, что за должность такая. Пенсионный возраст повышают, льготы урезают, придумывают разные способы по грабежу народа - они молчат и их просто игнорируют.

Гость|10.10.2019 20:28|

Анатолия заприцелить бы,и здоровье поправиться .

Гость|10.10.2019 20:30|

Через в платье завораживает.

Гость|10.10.2019 20:39|

Смешно, чиновников полно. Все выслушивают, понимают, кивают головой а воз и ныне там. Одно лицемерие и болтология. И ни чего не сдвигается с места.

Гость|10.10.2019 20:45|

Мой тебе совет Анатолий, Малышева рекомендовала в передаче от 28июля в выхлопное отверстие впустить улиток после проблем с икотой точно не будет.

Гость|10.10.2019 20:47|

Пусть попрогует китайских гейш за1500s

Гость|10.10.2019 20:57|

Рогова обязательно защитит,

Лесник|10.10.2019 21:24|

Обычный почтальон...или "громоотвод"! Зарплата из бюджета, кабинет теплый. Что для счастья нужно?

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Имя: Гость
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