10.10.2019 | 18:00

Всю историю своих болезней и скитаний по инстанциям Анатолий Елагин рассказал на приеме у уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой. Мужчина-инвалид по медицинским показаниям нуждается в определенном препарате. По словам пензенца, он должен был получить средство еще в августе, но этого не произошло. Переговоры с представителями регионального минздрава горожанин ведет постоянно.

«Только не раньше октября будет лекарство». Я говорю: «Я же до октября помру, оно мне жизненно необходимо». - «Тендер и закупка будут только в октябре», - сообщил он.

Похожая ситуация с перебоями в обеспечении лекарствами, говорит Елагин, была в 2017-м. До этого подобных трудностей не испытывал, выдавали почти в срок.

Уполномоченному рассказали о проблемах с доступностью медпрепаратов, средств реабилитации инвалидов, а также о недостатках в сфере ЖКХ. Характер жалоб разный, а вот работа у омбудсмена одна - отстаивать интересы и права человека.

«Много стало поступать обращений через электронную почту. Мы с каждым заявлением разбираемся, направляем запросы в органы власти.

Если мы усматриваем нарушения прав гражданина, то направляем либо заключение, как правило, в органы местного самоуправления или исполнительные органы власти, на которых мы рассматриваем жалобы. Они реагируют и права восстанавливаются», - пояснила уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова.

Не всегда люди только жалуются. В некоторых случаях просят оказать юридическую или социальную помощь.