12.08.2019 | 11:47

В отделении Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России подвели итоги активности фальшивомонетчиков во втором квартале 2019 года. За эти три месяца в области обнаружили 61 поддельную купюру.

Как обычно, чаще всего выявляли поддельные пятитысячные - 45 штук. 12 раз попадались ненастоящие тысячерублевки, трижды - купюры номиналом 2 000 рублей.

Фальшивку среди иностранной валюты выявили один раз - это были 50 долларов США.

«Если вы обнаружили банкноту, в подлинности которой сомневаетесь, следует сдать ее на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами. Если же вы уверены, что перед вами фальшивка, – обратитесь в правоохранительные органы», - призвал жителей Пензенской области заместитель управляющего отделением Пенза Роман Тюняев.