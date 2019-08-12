Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|12 авг 2019|12:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
  73.35  |  $  65.68

Общество | В Пензенской области выловили 61 поддельную купюру

12.08.2019|11:47
Печать

В отделении Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России подвели итоги активности фальшивомонетчиков во втором квартале 2019 года. За эти три месяца в области обнаружили 61 поддельную купюру.

Как обычно, чаще всего выявляли поддельные пятитысячные - 45 штук. 12 раз попадались ненастоящие тысячерублевки, трижды - купюры номиналом 2 000 рублей.

Фальшивку среди иностранной валюты выявили один раз - это были 50 долларов США.

«Если вы обнаружили банкноту, в подлинности которой сомневаетесь, следует сдать ее на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами. Если же вы уверены, что перед вами фальшивка, – обратитесь в правоохранительные органы», - призвал жителей Пензенской области заместитель управляющего отделением Пенза Роман Тюняев.

0
0
0
0
 
Гость|12.08.2019 12:17|

Откуда выловили?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!