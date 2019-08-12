Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|12 авг 2019|12:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
  73.35  |  $  65.68

Общество | «Ситилинк.Бизнес» запустил акцию для IT-специалистов по снабжению

12.08.2019|10:54
Печать

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ретейлеров цифровой и бытовой техники, проводит акцию «CASH BACK 5% и статус Platinum» для новых корпоративных клиентов.

Акция дает возможность приобрести самые необходимые товары для компании по низким ценам, сразу после регистрации получить статус Platinum и приятные бонусы на клубную карту «Ситилинк» для личных покупок.

До 31 августа 2019 года у клиентов есть возможность приобрести серверное оборудование, компьютеры, комплектующие и периферию, офисную технику, системы безопасности, мебель и канцтовары, бытовую технику, электроинструмент или автомобильную электронику для своего бизнеса по выгодным ценам.

Для этого необходимо зарегистрировать новую компанию на сайте citilink.ru, выбрать понравившиеся товары и при оформлении заказа указать промокод со страницы.

До 15 сентября 2019 года включительно на клубную карту будет начислено 5% бонусов от суммы заказа и присвоен статус Platinum. Нет клубной карты «Ситилинк» - ее предоставит персональный менеджер.

В дальнейшем бонусами можно оплатить до 75% личных покупок из более чем 65 000 товаров из ассортимента «Ситилинк». Прямые контакты с производителями дают возможность предоставлять выгодные цены и всегда иметь в наличии все позиции товаров: от флешки до сложного серверного оборудования.

«Ситилинк.Бизнес» доступен для бизнеса любых категорий, размеров и форм собственности. Сроки проведения акции - с 1 по 31 августа 2019 г., подробности на сайте citilink.ru.

0
0
0
0
 
Гость|12.08.2019 11:15|
-1

Реклама

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!