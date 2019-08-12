12.08.2019 | 10:54

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ретейлеров цифровой и бытовой техники, проводит акцию «CASH BACK 5% и статус Platinum» для новых корпоративных клиентов.

Акция дает возможность приобрести самые необходимые товары для компании по низким ценам, сразу после регистрации получить статус Platinum и приятные бонусы на клубную карту «Ситилинк» для личных покупок.

До 31 августа 2019 года у клиентов есть возможность приобрести серверное оборудование, компьютеры, комплектующие и периферию, офисную технику, системы безопасности, мебель и канцтовары, бытовую технику, электроинструмент или автомобильную электронику для своего бизнеса по выгодным ценам.

Для этого необходимо зарегистрировать новую компанию на сайте citilink.ru, выбрать понравившиеся товары и при оформлении заказа указать промокод со страницы.

До 15 сентября 2019 года включительно на клубную карту будет начислено 5% бонусов от суммы заказа и присвоен статус Platinum. Нет клубной карты «Ситилинк» - ее предоставит персональный менеджер.

В дальнейшем бонусами можно оплатить до 75% личных покупок из более чем 65 000 товаров из ассортимента «Ситилинк». Прямые контакты с производителями дают возможность предоставлять выгодные цены и всегда иметь в наличии все позиции товаров: от флешки до сложного серверного оборудования.

«Ситилинк.Бизнес» доступен для бизнеса любых категорий, размеров и форм собственности. Сроки проведения акции - с 1 по 31 августа 2019 г., подробности на сайте citilink.ru.