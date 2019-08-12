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Общество | Пензенцев призвали принять активное участие в антинаркотической акции

12.08.2019|10:47
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В понедельник, 12 августа, в Пензенской области стартовала акция «Сурский край - без наркотиков». Она проходит под эгидой региональной прокуратуры и правительства.

Во всех городах и районах области состоятся мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и отказ от употребления наркотиков.

«В учреждениях социального обслуживания будут проведены спортивно-оздоровительные мероприятия и конкурсы рисунков, организованы тематические часы и круглые столы антинаркотической направленности для совершеннолетних», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального правительства.

Перед организаторами стоит задача – выявить места, где собираются наркоманы и торгуют запрещенными средствами, в том числе и бесконтактным способом, посредством интернета и закладок.

Акция продлится до 9 сентября. Все это время будет действовать круглосуточная горячая линия по номеру 8(8412)523-523, на который можно сообщить о фактах распространения, хранения, изготовления и перевозки запрещенных средств.

Также, позвонив на этот телефон, пензенцы и жители области могут задать вопросы о профилактике наркомании и реабилитации наркозависимых, уголовной и административной ответственности за употребление запрещенных веществ и причастность к их распространению.

«Призываем всех жителей области проявить гражданскую позицию и принять самое активное участие в акции», - добавили в пресс-службе регионального правительства.

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