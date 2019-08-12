12.08.2019 | 09:03

Каждый пензенец, принявший решение приобрести квартиру, встает перед выбором: взять жилье на вторичном рынке или в новостройке? И первый аргумент, который он учитывает, - цена.

Если разобраться, квaртира в новостройке обладает целым рядом преимуществ, в том числе и ценовым. Стоимость квартиры на этапе строительства существенно ниже готового жилья. Кроме того, застройщик часто предоставляет рассрочку.

Также квaртира в новом доме - это выгодное вложение средств, ведь когда его сдадут, цена на жилье значительно вырастет.

Есть у новостроек и другие преимущества. При их возведении используются современные качественные материалы, в квартирах - удобная, а зачастую индивидуальная планировка, есть возможность реализовать любые дизайнерские решения.

Подкупает и то, что у такого жилья нет «истории», а сама сделка является безопасной, что позволит в будущем без проблем сдать квартиру или продать.

Еще один плюс - новостройки сдаются в эксплуатацию с парковочными местами, детскими площадками, и их возводят рядом с важными объектами инфраструктуры.

Кстати, для покупки квартиры от застройщика есть особенно удачное время – лето. Осенью спрос на недвижимость традиционно растет, а вместе с ним и цены. Поэтому приобретать жилье лучше прямо сейчас.

Так, многие пензенцы, выбирая комфорт, удобство и благоустроенность, покупают квартиры в ЖК «Семейный» (Терновка). Здесь обустроены удобные и безопасные детские площадки, парковки вынесены за пределы дворов, в шаговой доступности находятся школа, детский сад, спортивные, развлекательные и торговые центры.

ЖК «Семейный» будет состоять из 10 кирпичных и панельно-кирпичных объектов. Уже сейчас радуют своих жителей 6 домов. Квaртиры сдаются с предчистовой отделкой: стеклопакетами, разводкой электрики и водопровода, штукатуркой, стяжкой, радиаторами, плитой и счетчиками ресурсов.

Узнать больше о жилом комплексе «Семейный» можно по телефону 8 (8412) 76-33-00 или в офисе продаж, расположенном по адресу: ул. Семейная, 11. ООО «Специализированный застройщик «ИСК «Альянс», г. Пенза, ул. Кулакова, 7. Проектные декларации размещены на сайте alyans-penza.ru.