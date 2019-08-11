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Общество | Спасатели напомнили пензенцам о правилах безопасности на воде

11.08.2019|14:58
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Набережная новая, а проблемы старые. Водная стихия, как и огненная, таит в себе смертельную опасность для всего живого. Спасатели на надежном катере от «Ростка» отправились в поход за выявлением случаев нерадивого отношения граждан к своей судьбе.

«Двигаясь по акватории реки Сура, мы продолжаем мероприятия, направленные на контроль за обеспечением безопасности людей на водных объектах. Сегодня мы готовы провести беседы с гражданами о соблюдении правил безопасности на воде», - сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по области Сергей Петрунин.

Надрывая мотор, спасательная лодка шла против течения. Десять минут - и судно с озабоченными пассажирами причалило к берегу. Это Засечное, одно из санкционированных мест нахождения в воде. Правда, в ней плавали уже только дикие утки.

Сезон купания подходит к концу. Но Сергей Петрунин неутомим. Убедившись в безопасности встреченного паренька, делегация отдела Главного управления МЧС России по Пензенской области переместилась на пляж. Здесь попадались редкие отдыхающие.

В этом сезоне количество погибших в водной стихии людей немного сократилось по сравнению с прошлым годом.

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