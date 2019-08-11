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Общество | Победитель областного конкурса мастерства конвоиров поедет в Тюмень

11.08.2019|12:44
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В Сурском крае выявляли лучших конвоиров. Проверяли их физическую подготовку, огневую, специальные теоретические знания. Все навыки и умения необходимы им в ежедневной профессиональной деятельности.

«У нас проводится второй, областной этап конкурса профессионального мастерства среди дежурных изоляторов временного содержания и инспекторов групп управления нарядами», - сообщил начальник отдела организации охраны и конвоирования УМВД РФ по Пензенской области Сергей Филаретов.

Участвовали представители всех районов области и города Пензы.

«Довольно-таки интересно: многих сотрудников из-за того, что по службе не пересекаемся, реже видишь. А здесь все встречаемся, общаемся, ну и заодно показываем друг другу, что умеем», - рассказал инспектор конвойной роты УМВД России по г. Пензе Дмитрий Сафронов.

Победитель этапа конкурса профессионального мастерства будет отстаивать честь Пензенской области на всероссийских соревнованиях. Они пройдут в тюменском институте повышения квалификации сотрудников МВД в октябре 2019 года.

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Гость|11.08.2019 13:03|

не страна а зона

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