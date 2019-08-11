11.08.2019 | 11:20

Люди бросают все свои дела, которых в действительности нет, и едут в 5-й Виноградный проезд, в Арбеково. Пенсионеры из разных частей города собираются в центре срочной социальной помощи населению, чтобы забыть про старость, головную боль и ноющие суставы.

«На базе нашего учреждения функционируют пять клубов общения для граждан пожилого возраста. Это клубы «Компьютерный гений», «Школа безопасности», «Вера, надежда, любовь», «Жить в гармонии» и «Хозяюшка», - перечислила заведующая отделением городского центра срочной социальной помощи Наталья Берлизова.

Очередное заседание объединения было посвящено такому простому предмету кухонной утвари, как прихватка. Она не только пригодится, когда требуется взять что-то горячее, но и может служить оригинальным украшением интерьера.

Степень активности членов клуба разная. Одни смотрели внутрь себя, вторые молча выполняли задания, третьи украшали прихватки, постоянно что-то болтая. «Хозяюшка» приветствует все формы общения.

«Мы ходим сюда для общения, я лично люблю общаться с людьми. И для развития моторики это очень хорошо - поделки всякие. Мне очень нравится», - улыбнулась пенсионер Валентина Рубцова.

Процесс украшения прихваток и обмена новостями проходил под аккомпанемент. Сильной мужской руке не до ниток, парень с гитарой в клубе как в малине.

Следующее заседание клуба «Хозяюшка» будет посвящено созданию декоративных изделий из макарон.