Президиуму Пензенского областного суда - 65 лет. Люди в мантиях событие пышно не отмечали, прошло рядовое заседание. Из торжественных моментов - вручение служителям Фемиды служебных удостоверений.
Президиум суда занимается тем, что пересматривает уголовные и гражданские дела, приговоры, решения по которым уже вступили в силу.
Орган был создан в 1954 году. Ранее его функции исполнял Верховный суд, находившийся в Москве. Чтобы приблизить надзорную инстанцию к населению, и были созданы президиумы в регионах. Но в будущем жаловаться на несправедливость пензенцам придется в другом месте.
«В связи с изменением законодательства в этом году в России создаются девять конституционных судов общей юрисдикции. И в скором времени жалобы жителей Пензенской области на вступившие в силу решения будет рассматривать не президиум областного суда, а первый конституционный суд общей юрисдикции, который находится в городе Саратове», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.
В 2018 году президиум в Пензе рассмотрел около полутора тысяч жалоб по уголовным, гражданским и административным делам. Абсолютное большинство их оставлено без удовлетворения. Это говорит о том, что суды принимают решения, которые почти невозможно оспорить.
penzainform.ru писал(a):Большинство, это не все. Это говорит о том, что рука руку моет...