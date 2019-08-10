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Общество | В Пензе президиуму областного суда исполнилось 65 лет

10.08.2019|17:03
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Президиуму Пензенского областного суда - 65 лет. Люди в мантиях событие пышно не отмечали, прошло рядовое заседание. Из торжественных моментов - вручение служителям Фемиды служебных удостоверений.

Президиум суда занимается тем, что пересматривает уголовные и гражданские дела, приговоры, решения по которым уже вступили в силу.

Орган был создан в 1954 году. Ранее его функции исполнял Верховный суд, находившийся в Москве. Чтобы приблизить надзорную инстанцию к населению, и были созданы президиумы в регионах. Но в будущем жаловаться на несправедливость пензенцам придется в другом месте.

«В связи с изменением законодательства в этом году в России создаются девять конституционных судов общей юрисдикции. И в скором времени жалобы жителей Пензенской области на вступившие в силу решения будет рассматривать не президиум областного суда, а первый конституционный суд общей юрисдикции, который находится в городе Саратове», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

В 2018 году президиум в Пензе рассмотрел около полутора тысяч жалоб по уголовным, гражданским и административным делам. Абсолютное большинство их оставлено без удовлетворения. Это говорит о том, что суды принимают решения, которые почти невозможно оспорить.

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Гость|10.08.2019 19:33|

penzainform.ru писал(a):

Абсолютное большинство их оставлено без удовлетворения. Это говорит о том, что суды принимают решения, которые почти невозможно оспорить.
Большинство, это не все. Это говорит о том, что рука руку моет...

Имя: Гость
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