10.08.2019 | 15:23

В историческом корпусе Лермонтовской библиотеки вручили свидетельства председателям ТСЖ и ЖСК. Они прошли бесплатные курсы повышения квалификации, организованные Ассоциацией потребителей Пензенской области.

«Мы обучали, как самим руководителям внести информацию в государственную информационную систему ЖКХ, как обслуживать все эти сети, как заключать договоры, как разговаривать с жителями дома», - рассказала председатель Ассоциации потребителей Пензенской области Лидия Сидорова.

60-часовую программу подготовки прослушала и Александра Лагутина. Председателем товарищества собственников жилья она является уже на протяжении 18 лет, поддерживая порядок в трех городских многоэтажках.

«Они нам доходчиво донесли, и мы получили знания, мы будем более осторожны. Иногда мы принимаем решения мгновенно, делаем - и все. Но перед тем как приступить к каким-то серьезным работам, нужно сделать техническое заключение, чтобы обезопасить себя и от жителей, и от контролирующих органов», - отметила председатель ТСЖ Александра Лагутина.

За год курсы повышения квалификации для представителей ТСЖ и ЖСК пройдут около 120 человек.