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Общество | В Пензе бригады паллиативной помощи оснастили новым оборудованием

09.08.2019|14:52
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В пензенские городские поликлиники № 6 и 8 поступили инсуффляторы-аспираторы и портативные аппараты для искусственной вентиляции легких и оксигенации.

На оборудование в рамках реализации нацпроекта «Демография» было потрачено 2,6 миллиона рублей из средств федерального бюджета. Технику передадут бригадам паллиативной помощи.

Применение дыхательной аппаратуры поможет тяжелым пациентам, испытывающим расстройства дыхания или дыхательную недостаточность, а инсуффлятора-аспиратора - больным с нарушением дренажной функции легких и с уменьшением их дыхательной поверхности.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, пациентов, нуждающихся в паллиативном уходе на дому, довольно много. В этом случае цель медицинского патронажа – облегчить их состояние, обеспечить качество жизни в финале заболевания и продлить ее ожидаемую продолжительность. В этом медикам помогут поступившие приборы.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|09.08.2019 15:32|

Врач паллиативной помощи поликлиники № 9 (ул. Баумана)Будаговская ездит по домам, а потом несет всякую дурь. А еще она подрабатывает на другом конце города, в приемном отделении больницы № 4, спит во время дежурства, ведет себя грубо нагло, не оказывает медицинскую помощь, лжет, фальсифицирует документы.

Гость|09.08.2019 15:33|

Региональный минздрав никаких мер к Будаговской не принимает.

Имя: Гость
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