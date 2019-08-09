09.08.2019 | 14:52

В пензенские городские поликлиники № 6 и 8 поступили инсуффляторы-аспираторы и портативные аппараты для искусственной вентиляции легких и оксигенации.

На оборудование в рамках реализации нацпроекта «Демография» было потрачено 2,6 миллиона рублей из средств федерального бюджета. Технику передадут бригадам паллиативной помощи.

Применение дыхательной аппаратуры поможет тяжелым пациентам, испытывающим расстройства дыхания или дыхательную недостаточность, а инсуффлятора-аспиратора - больным с нарушением дренажной функции легких и с уменьшением их дыхательной поверхности.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, пациентов, нуждающихся в паллиативном уходе на дому, довольно много. В этом случае цель медицинского патронажа – облегчить их состояние, обеспечить качество жизни в финале заболевания и продлить ее ожидаемую продолжительность. В этом медикам помогут поступившие приборы.