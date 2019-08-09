В пензенские городские поликлиники № 6 и 8 поступили инсуффляторы-аспираторы и портативные аппараты для искусственной вентиляции легких и оксигенации.
На оборудование в рамках реализации нацпроекта «Демография» было потрачено 2,6 миллиона рублей из средств федерального бюджета. Технику передадут бригадам паллиативной помощи.
Применение дыхательной аппаратуры поможет тяжелым пациентам, испытывающим расстройства дыхания или дыхательную недостаточность, а инсуффлятора-аспиратора - больным с нарушением дренажной функции легких и с уменьшением их дыхательной поверхности.
Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, пациентов, нуждающихся в паллиативном уходе на дому, довольно много. В этом случае цель медицинского патронажа – облегчить их состояние, обеспечить качество жизни в финале заболевания и продлить ее ожидаемую продолжительность. В этом медикам помогут поступившие приборы.
Врач паллиативной помощи поликлиники № 9 (ул. Баумана)Будаговская ездит по домам, а потом несет всякую дурь. А еще она подрабатывает на другом конце города, в приемном отделении больницы № 4, спит во время дежурства, ведет себя грубо нагло, не оказывает медицинскую помощь, лжет, фальсифицирует документы.