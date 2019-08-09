09.08.2019 | 12:54

В Городе Спутнике продолжают возводить социально важные объекты, необходимые для удобной жизни людей, в первую очередь семей с детьми.

Так, в Спутнике в настоящее время строят три детских сада на 120 мест каждый. Два из них расположены в жилом квартале «Радужные дворы» - это «Морская сказка» и «Лесная сказка» (названия отражают дизайнерские решения, подготовленные именно для этих объектов дошкольного образования). Еще один детский сад - «Звездочка» - находится в районе будущего жилого комплекса «Созвездие» в Спутнике.

В настоящий момент во всех трех строящихся садиках ведутся работы по благоустройству и внутренней отделке помещений. Продолжается монтаж внутренних инженерных сетей.

Завершаются работы на фасадах, а также на кровлях всех детсадов. Закончена черновая отделка - стяжка полов и штукатурка стен.

Срок сдачи по договоренности с муниципалитетом - осень 2019 года. Строители продолжают делать все, чтобы садики были введены в строй раньше.

На данный момент в Спутнике функционируют три детских сада, в которых воспитывают 1 169 детей. Строительство социально важных объектов в микрорайоне будет продолжено.