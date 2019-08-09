Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|9 авг 2019|14:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
  73.49  |  $  65.61

Общество | В новых детсадах Спутника завершаются работы на фасадах

09.08.2019|12:54
Печать

В Городе Спутнике продолжают возводить социально важные объекты, необходимые для удобной жизни людей, в первую очередь семей с детьми.

Так, в Спутнике в настоящее время строят три детских сада на 120 мест каждый. Два из них расположены в жилом квартале «Радужные дворы» - это «Морская сказка» и «Лесная сказка» (названия отражают дизайнерские решения, подготовленные именно для этих объектов дошкольного образования). Еще один детский сад - «Звездочка» - находится в районе будущего жилого комплекса «Созвездие» в Спутнике.

В настоящий момент во всех трех строящихся садиках ведутся работы по благоустройству и внутренней отделке помещений. Продолжается монтаж внутренних инженерных сетей.

Завершаются работы на фасадах, а также на кровлях всех детсадов. Закончена черновая отделка - стяжка полов и штукатурка стен.

Срок сдачи по договоренности с муниципалитетом - осень 2019 года. Строители продолжают делать все, чтобы садики были введены в строй раньше.

На данный момент в Спутнике функционируют три детских сада, в которых воспитывают 1 169 детей. Строительство социально важных объектов в микрорайоне будет продолжено.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!