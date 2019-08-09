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Общество | У пензенского предпринимателя отняли полтонны орехов

09.08.2019|17:16
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Пензенскому предпринимателю торговля орехами на Октябрьском рынке на улице Аустрина обойдется в крупную сумму.

Проверка, проведенная саратовскими таможенниками вместе со специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, выявила, что мужчина продавал партию орехов без маркировки и сопроводительных документов.

Опасную продукцию весом 490 килограмм изъяли, в отношении коммерсанта возбудили дело об административном правонарушении.

Суд оштрафовал его на 20 000 рублей. Изъятые орехи были уничтожены, сообщили ИА «ПензаИнформ» в Приволжской транспортной прокуратуре.

Источник — фото pixabay.com/
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Гость|09.08.2019 17:46|

Орехи ладно. А яйца?

Гость|09.08.2019 17:53|

Каждый вечер в остановочном павильоне у ЦУМа женщина продает очищенные орехи без маркировки и спроводительных документов, рядом с интенсивным автомобильным движением, сильной загазованностью. Глупые пензюки покупают.

Гость|09.08.2019 17:54|

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Гость|09.08.2019 18:32|

Зачем уничтожать,что в зоопарк зверюшкам на прокарм нельзя?

Гость|09.08.2019 19:00|

Гость писал(a):

Зачем уничтожать,что в зоопарк зверюшкам на прокарм нельзя?
Нельзя!!! Что Вы! Они же penzainform.ru писал(a):
без маркировки и сопроводительных документов
БЕЗ МАРКИРОВКИ! Каждый орех!

Гость|09.08.2019 19:01|

И каким образом уничтожали?

Гость|09.08.2019 19:05|

Может это унитрон ???они же властители орехов)))

Гость|09.08.2019 19:05|

Не все, впрочем, проигрывают от путинской экономической политики. Даже у импортозамещения есть своеобразные бенефициары. Вот, например, письмо, присланное недавно в Кремль: «Уважаемые Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич! Лично готов уничтожать по пять килограммов санкционных продуктов в неделю. Качественно. Быстро. Бесплатно».

Конечно, подобные бенефициары — это мелкая сошка. Настоящие сторонники нынешней системы работают не с товарами, а с финансовыми потоками. Так получается выгоднее. Вообще ничего делать не надо, а доходы образуются значительные. На этот счет есть следующий анекдот: «Владимир Путин назвал Владивосток „территорией опережающего развития“ — это когда бюджетные деньги уже потрачены, но еще непонятно, на что».

Гость|09.08.2019 19:10|

Видео уничтожения орехов есть? Нет? Тогда всё понятно...

Имя: Гость
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