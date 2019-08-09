09.08.2019 | 17:16

Пензенскому предпринимателю торговля орехами на Октябрьском рынке на улице Аустрина обойдется в крупную сумму.

Проверка, проведенная саратовскими таможенниками вместе со специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, выявила, что мужчина продавал партию орехов без маркировки и сопроводительных документов.

Опасную продукцию весом 490 килограмм изъяли, в отношении коммерсанта возбудили дело об административном правонарушении.

Суд оштрафовал его на 20 000 рублей. Изъятые орехи были уничтожены, сообщили ИА «ПензаИнформ» в Приволжской транспортной прокуратуре.