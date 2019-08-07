07.08.2019 | 09:58

В областной туберкулезной больнице для осужденных в Сердобске (лечебное исправительное учреждение № 6) сделают пешеходные ограждения по заказу местной мэрии. Общая сумма контракта составляет 400 000 рублей.

При этом осужденные не только изготовят ограждения, но и установят их.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УФСИН России, в прошлом году ЛИУ-6 отработало госконтракт на сумму почти 1,5 млн рублей - сделало металлические ограждения для Сердобской межрайонной больницы имени А. И. Настина.

«Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество как с региональными учреждениями здравоохранения, так и с администрацией города в части размещения заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг в нашем учреждении», - рассказал начальник мастерской ЛИУ Николай Пиндайкин.