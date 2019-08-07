Пензенское информационное агентство|18+|Среда|7 авг 2019|20:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
  74.40  |  $  66.24

Общество | В Пензе любителей скандинавской ходьбы научили оказывать первую помощь

07.08.2019|15:30
Печать

И на манекенах, и на живых людях инструктор-методист Татьяна Шот показала, как помочь задыхающемуся человеку. Это занятие было организовано для любителей скандинавской ходьбы. Людей, путешествующих с палочками, обучили простым приемам, способным спасти чью-то жизнь до приезда врачей.

«Золотой час - это час, когда первая помощь наиболее эффективна. Мы создали памятку карманную, чтобы у людей была с собой и в любой сложной ситуации они могли обратиться туда, вспомнить, чему их обучали, и оказать первую помощь в случае необходимости», - отметила председатель правления областного отделения Российского фонда милосердия и здоровья Ольга Коновалова.

На каждом таком уроке разбирают разные ситуации: что нужно делать, если человека ударило током, как проводить первичную реанимацию.

Профессиональных медиков в группе не было, а вот неравнодушных к чужой беде - много.

«Парень молодой, может, выпил, все идут, никто не остановится, а холодно было - прямо страх. Вызвали тогда скорую, подошли, расстегнули все у него, он уже никакой был. Прошло какое-то время, скорая приехала и забрала его. Может, жив благодаря нам, кто знает», - рассказала жительница Пензы Татьяна Канарейкина.

На таких занятиях объясняют, как оказать помощь и самому себе, если вдруг стало плохо, а рядом никого нет.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!