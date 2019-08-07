07.08.2019 | 15:30

И на манекенах, и на живых людях инструктор-методист Татьяна Шот показала, как помочь задыхающемуся человеку. Это занятие было организовано для любителей скандинавской ходьбы. Людей, путешествующих с палочками, обучили простым приемам, способным спасти чью-то жизнь до приезда врачей.

«Золотой час - это час, когда первая помощь наиболее эффективна. Мы создали памятку карманную, чтобы у людей была с собой и в любой сложной ситуации они могли обратиться туда, вспомнить, чему их обучали, и оказать первую помощь в случае необходимости», - отметила председатель правления областного отделения Российского фонда милосердия и здоровья Ольга Коновалова.

На каждом таком уроке разбирают разные ситуации: что нужно делать, если человека ударило током, как проводить первичную реанимацию.

Профессиональных медиков в группе не было, а вот неравнодушных к чужой беде - много.

«Парень молодой, может, выпил, все идут, никто не остановится, а холодно было - прямо страх. Вызвали тогда скорую, подошли, расстегнули все у него, он уже никакой был. Прошло какое-то время, скорая приехала и забрала его. Может, жив благодаря нам, кто знает», - рассказала жительница Пензы Татьяна Канарейкина.

На таких занятиях объясняют, как оказать помощь и самому себе, если вдруг стало плохо, а рядом никого нет.