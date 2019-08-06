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Общество | Жителям проблемных домов Зари придется остаться в них

06.08.2019|15:58
Печать

Эксперты дали заключение относительно состояния проблемных домов в микрорайоне Заря г. Пензы: нарушения устранимы.

Как уточнили в правительстве области, речь идет о строениях на улицах Новоселов и Сузюмова, куда переселили людей из ветхого и аварийного жилья. Дома были сданы в эксплуатацию в 2016 году. Оказавшиеся в них горожане стали жаловаться на неправильно работающую вентиляцию, «плачущие» окна, чрезмерную слышимость и трещины в стенах.

Пензенцы просили признать дома непригодными и дать им другое жилье.

В понедельник, 5 августа, состоялось заседание межведомственной комиссии, посвященное проблемам жителей Зари. Они на нем также присутствовали.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов сообщил людям, что недостатки, выявленные при эксплуатации домов, можно исправить. Так как они находятся на гарантии, займется этим застройщик.

«Самое проблемное - это появившиеся в стенах трещины. За ними следят с помощью специальных маячков. Экспертам предстоит выяснить точные причины их появления и, исходя из этого, принимать решение о способах ликвидации. На сегодняшний день в ряде квартир дефекты уже устранены», - добавил заместитель мэра Пензы Юрий Ильин.

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Гость|06.08.2019 16:10|

....Я оттянул его от окна.

— Так,— говорю,— нельзя экспертизу строить.

Он говорит:

— Пожалуйста. Могу отойти. Мне ваш воздух вполне полезный. Натуральный воздух, годный для здоровья. Ремонта я вам не могу делать. Печка нормальная.

А через полчаса, когда этого самого председателя ложили на носилки и затем задвигали носилки в каретку скорой помощи, я с ним разговорился.

Я говорю:

— Ну, как?

— Да нет,— говорит,— не будет ремонта. Жить можно.

Так и не починили.

Ну что ж делать? Привыкаю. Человек не блоха — ко всему может привыкнуть.

(C) М.Зощенко "Кошка и люди"

Гость|06.08.2019 16:12|

Ну вот видите! А дурачки пищали что якобы вся Заря разваливается.

Гость|06.08.2019 16:16|

Так там фундамент не на те грунты рассчитан,что толку щели замазывать.

Гость|06.08.2019 16:17|

Вор вора наказать не может

Гость|06.08.2019 16:18|

Почему до сих пор не заведены уголовные дела и не задержаны чиновники которые ставили свои подписи в актах ввода в эксплуатацию здания???Эти чиновники давно должны быть в СИЗО. Деньги были федеральные ,бюджетные,т.е. народные,так что справедливо бы было ,что бы чиновники допустившие это ,отвечали своими собственными средствами и своим жильём.Пусть возмещают ущерб.

Гость|06.08.2019 16:19|

Запенят этим упырям и дело в шляпе.

Гость|06.08.2019 16:19|

Гость писал(a):

Так там фундамент не на те грунты рассчитан,что толку щели замазывать.
А что грунты? Ну просели чуть больше планированного. А дальше все чики-пуки, живи да радуйся.

Гость|06.08.2019 16:20|

Гость писал(a):

Почему до сих пор не заведены уголовные дела и не задержаны чиновники которые ставили свои подписи в актах ввода в эксплуатацию здания???
А что случилось-то?

Гость|06.08.2019 16:22|

А чёт мямлю не слышно?

Имя: Гость
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