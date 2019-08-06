06.08.2019 | 15:58

Эксперты дали заключение относительно состояния проблемных домов в микрорайоне Заря г. Пензы: нарушения устранимы.

Как уточнили в правительстве области, речь идет о строениях на улицах Новоселов и Сузюмова, куда переселили людей из ветхого и аварийного жилья. Дома были сданы в эксплуатацию в 2016 году. Оказавшиеся в них горожане стали жаловаться на неправильно работающую вентиляцию, «плачущие» окна, чрезмерную слышимость и трещины в стенах.

Пензенцы просили признать дома непригодными и дать им другое жилье.

В понедельник, 5 августа, состоялось заседание межведомственной комиссии, посвященное проблемам жителей Зари. Они на нем также присутствовали.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов сообщил людям, что недостатки, выявленные при эксплуатации домов, можно исправить. Так как они находятся на гарантии, займется этим застройщик.

«Самое проблемное - это появившиеся в стенах трещины. За ними следят с помощью специальных маячков. Экспертам предстоит выяснить точные причины их появления и, исходя из этого, принимать решение о способах ликвидации. На сегодняшний день в ряде квартир дефекты уже устранены», - добавил заместитель мэра Пензы Юрий Ильин.