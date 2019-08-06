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Общество | Пензенские дети отправились в лагерь «Приморский»

06.08.2019|17:10
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Двое из троих сыновей Марины Пердыклычевой - Назар и Ильяс - отправляются на отдых в лагерь «Приморский», входящий в состав сети санаториев «Сельская здравница».

«Центр социальной помощи предоставляет нам бесплатные путевки, так как мы относимся к Железнодорожному району. Нам каждые два или три года предоставляется, поскольку мы многодетные», - рассказала мать семейства.

«В «Приморском» есть море, там отдыхаешь, можно подышать свежим воздухом», - отметил Назар Пердыклычев.

«Организованность хорошая, мероприятия продуманные, все для детей сделано хорошо», - прокомментировал Ильяс Пердыклычев.

Море ждет и других пензенских мальчишек и девчонок. 200 ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и из многодетных семей, едут в лагерь. Эта смена будет творческой, она посвящена 80-летию области.

«В стоимость путевки входит вагон-ресторан, будет осуществляться пятиразовое питание детей, сопровождают группу опытные педагоги и медработники», - пояснила главный специалист-эксперт министерства образования области Елена Варламова.

Разлука будет недолгой. К концу августа дети, отдохнувшие на Черноморском побережье, вернутся домой.

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Гость|06.08.2019 18:38|

На фото INDIAN?

Гость|06.08.2019 18:39|

Предклычевуха Штоль?

Гость|06.08.2019 18:44|

А почему именно им? у нас многодетных полно.

Гость|06.08.2019 18:48|

penzainform.ru писал(a):

Пердыклычев
Бердыклычев правильно пишется.

Гость|06.08.2019 19:19|

Наградил же Бог фамильицей!

Имя: Гость
Комментарий:

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