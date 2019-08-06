06.08.2019 | 17:10

Двое из троих сыновей Марины Пердыклычевой - Назар и Ильяс - отправляются на отдых в лагерь «Приморский», входящий в состав сети санаториев «Сельская здравница».

«Центр социальной помощи предоставляет нам бесплатные путевки, так как мы относимся к Железнодорожному району. Нам каждые два или три года предоставляется, поскольку мы многодетные», - рассказала мать семейства.

«В «Приморском» есть море, там отдыхаешь, можно подышать свежим воздухом», - отметил Назар Пердыклычев.

«Организованность хорошая, мероприятия продуманные, все для детей сделано хорошо», - прокомментировал Ильяс Пердыклычев.

Море ждет и других пензенских мальчишек и девчонок. 200 ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и из многодетных семей, едут в лагерь. Эта смена будет творческой, она посвящена 80-летию области.

«В стоимость путевки входит вагон-ресторан, будет осуществляться пятиразовое питание детей, сопровождают группу опытные педагоги и медработники», - пояснила главный специалист-эксперт министерства образования области Елена Варламова.

Разлука будет недолгой. К концу августа дети, отдохнувшие на Черноморском побережье, вернутся домой.