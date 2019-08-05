05.08.2019 | 17:46

Сельскохозяйственное предприятие в Колышлее задолжало государству огромную сумму. Руководство зерновой компании несколько лет уклонялось от уплаты налогов. В итоге казна не получила почти 60 миллионов рублей.

Служба судебных приставов уже арестовала счета организации, транспортные средства, сушильные установки, помещения для хранения продукции. И вот очередной визит.

«Нам из Росреестра пришла информация, что данной компании принадлежит железнодорожное полотно, то есть тупик, где расположена весовая установка для погрузки в вагоны зерна. В настоящее время мы провели арест данного объекта», - сообщил начальник отдела судебных приставов Колышлейского и Малосердобинского районов Виталий Пугачев.

Но описанного имущества явно не хватит, чтобы покрыть многомиллионный долг. Между тем руководитель компании не препятствовал работе судебных приставов, а даже наоборот.

«Вовремя прибывает, расписывается, ознакомляется с документами. С ним вопросов никаких у нас не возникает», - отметил Виталий Пугачев.

Сотрудники зерносушильного предприятия знают о непростой финансовой ситуации, но все равно приходят на работу.

«Я с бухгалтерией мало связан, не знаю, как там деньги вертятся. Мое дело маленькое: отработал, получил зарплату - и все, спи спокойно, - рассказал сотрудник компании-должника Анатолий. - Мне зарплату платят без задержек, ну бывало день-два максимум, а так зарплату всегда вовремя платили».

И продолжают это делать. Правда, суммы выплат теперь не такие, как были раньше, а значительно ниже. А вскоре и они прекратятся, когда судебные приставы арестуют все имущество, принадлежащее компании должнику.