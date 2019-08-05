05.08.2019 | 17:29

Абоненты ООО «Горводоканал», накопившие большие долги за услуги холодного водоснабжения, могут лишиться коммунальных благ. Руководством ресурсоснабжающей организации было принято решение перейти к радикальным методам борьбы со злостными неплательщиками.

Теперь тем абонентам, сумма дебиторской задолженности которых перевалила за десятки тысяч рублей, будут отключать холодную воду.

Всего в базе данных около 100 адресов физических лиц, задолжавших в общей сложности приблизительно 10 млн рублей. В этот список попадают недобросовестные жители 1-го проезда Демьяна Бедного, 1-го проезда Кольцова, 2-го Объединенного проезда, улиц Новотамбовской, Бурмистрова, Маресьева, Жуковского и других.

Отключение от системы водоснабжения - вынужденная мера воздействия на должников. Горводоканал планирует применить ее в отношении тех потребителей, на которых уже не могут повлиять никакие другие аргументы.

При работе с неплательщиками ООО «Горводоканал» использует различные способы воздействия: это и разъяснительные беседы, и рассылка уведомлений о задолженности и необходимости ее погасить, и предложение о заключении соглашения о рассрочке платежа.

К сожалению, существуют абоненты, которые игнорирует все вышеуказанное. В их отношении и будет применяться радикальный метод.

Собственники жилых помещений, имеющие задолженность оплаты за предоставленные ресурсы, в установленном законом порядке получают уведомления о предстоящем ограничении и прекращении подачи воды. Им предоставляется срок для погашения долга. При оплате ограничения и прекращения подачи не произойдет. В противном случае холодную воду отключат.

Как показывает опыт некоторых регионов, ограничение подачи воды должникам - одна из самых эффективных мер по борьбе с дебиторской задолженностью. Большая часть неплательщиков, которых навестили сотрудники водоканала других городов России, чтобы избежать отключения, поспешили немедленно рассчитаться.

Руководство ресурсоснабжающей организации информирует, что после погашения долга и оплаты нового подключения к сетям водоснабжения предоставление услуг потребителю возобновится в полном объеме.

Важно отметить, что своевременная оплата населением оказанных горводоканалом услуг гарантирует выполнение производственной программы: ремонт водопроводных и канализационных сетей, приобретение нового оборудования и химических реагентов, используемых при очистке воды, материалов для аварийных и капитальных работ и прочее. От злостных неплательщиков страдает не только экономика предприятия, но и весь город, а также живущие в нем люди.