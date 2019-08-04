04.08.2019 | 14:21

«Золотой» чайный сервиз сделан из макарон, незабудки - из бисера. Мастерицам из клуба «Доброе сердце» комплексного центра социальной помощи семье и детям Ленинского района всегда есть чем удивить зрителей на своих выставках. Они работают в разных техниках: вышивают лентами, крестом, занимаются витражной росписью, декупажем, джутовой филигранью.

«Изначально, когда название мы давали, мы хотели, чтобы вокруг одного большого сердца бились маленькие сердечки. Но прошло небольшое время, и мы поняли, что название у нас остается, но из маленьких сердец создается одно большое сердце и бьется в одном ритме», - рассказала специалист центра социальной помощи Ленинского района Ирина Харитонова.

«Творю и сама радуюсь. Дарю людям», - улыбнулась член клуба «Доброе сердце» Евгения Трифонова.

Но главное - клуб «Доброе сердце» для многих стал местом общения, куда можно прийти, как к себе домой.