03.08.2019 | 18:48

Вот и настала пора пробовать мякоть полосатых гигантов. 3 августа в мире отмечается День арбуза. На пензенских прилавках традиционно бахчевая культура из теплых краев - Камышина, Астрахани, Дагестана.

А вот у Светланы Усовой ягода со своего огорода. Она последовала совету бабушек, утверждающих, что в Сурском крае тоже можно вырастить арбузы. И уже третий сезон получает урожай.

«С каждым годом они в размерах все увеличиваются. Сначала были небольшого размера, в прошлом году были побольше. В этом году, я считаю, уже большие арбузы достаточно», - отметила Светлана Усова.

На плантации дозревают 10 зеленых шаров. Это исключительно натуральный продукт, выращенный с любовью, но не без хитрости.

«В апреле уже поместила в теплицу саженцы, они у меня там развивались до конца апреля, и где-то 27-го числа я их высадила в грунт. И так как они в теплице окрепли, были более развитые, они бурно пошли в рост», - рассказала Светлана Усова.

Первый и самый крупный - на стол. Но прежде чем его разрезали, сравнили с собратом, что приехал из Дагестана. По размеру они почти одинаковые. Талия пензенского - 63 сантиметра. Да и в массе не сильно уступает восточному конкуренту, вес - 5 кг. Но самое главное - что внутри. Полосатый напитался влагой и щедро отдает ее.

Плоды арбуза содержат много полезных веществ: фруктозу, аскорбиновую кислоту, пектин, магний, витамины группы В.