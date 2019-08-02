02.08.2019 | 16:38

За одну неделю 250 жителей Пензенской области пострадали от укусов клещей, среди них 31 ребенок в возрасте до 14 лет. Данные по состоянию на четверг, 1 августа, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона активности членистоногих их жертвами стали 1 936 человек, в том числе 544 ребенка. Всем им оказали стандартную помощь.

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза лабораторно проверили 151 кровососа, в 28 случаях пробы оказались положительными.

«За январь - июнь 2019 года диагностированы 16 случаев заболевания боррелиозом у жителей Вадинского (1), Каменского (1), Пачелмского (2), Сердобского (1) районов и города Пензы (11)», - уточнили в управлении.