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Общество | В Пензе нуждающиеся смогут бесплатно собрать ребенка в школу

02.08.2019|17:54
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Все пригодится, ничего не пропадет. В этом уверены представители духовно-просветительского центра при Покровском архиерейском соборе. Дамы организовали благотворительную акцию под названием «Из рук в руки». Ее цель - помочь нуждающимся подготовить детей к новому учебному году.

«Очень тяжело ребенка собрать к школе, цены очень большие. Вот этот ранец стоит в пределах четырех тысяч. Как его купить, если малообеспеченная семья? А хочется ребенку красиво выглядеть! Школьную форму приобрести - а у некоторых она лежит, ребенок уже вырос. Это же хорошо - одни приносят, другие забирают», - отметила директор духовно-просветительского центра при Покровском архиерейском соборе Раиса Лобанова.

А еще там с удовольствием принимают от неравнодушных пензенцев канцтовары и даже игрушки. Взять вещи могут все желающие совершенно бесплатно, а то, что останется, отвезут малоимущим сельским жителям.

«Действительно, сейчас тяжелые времена для всех слоев населения и много нуждающихся людей, которые оказываются в непростых жизненных ситуациях. Церковь призвана помогать всем нуждающимся, тем, кто обращается к ней», - рассказал клирик Покровского архиерейского собора Николай Лоскутов.

Каких-то временных рамок у благотворительной акции нет. Вещи будут принимать и раздавать и после начала нового учебного года. Двери духовно-просветительского центра при Покровском соборе открыты со среды по воскресенье.

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Гость|02.08.2019 19:25|

penzainform.ru писал(a):

Двери духовно-просветительского центра при Покровском соборе открыты со среды по воскресенье.
Только для православных или для всех конфессий? Если человек атеист и не подвержен переубеждениям? Тоже можно?

Имя: Гость
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