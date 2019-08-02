02.08.2019 | 12:51

1 августа официально объявлено днем старта продаж квартир в жилом комплексе «8 Марта». В Пензе на одноименной улице его строит холдинг «Термодом».

Жилой комплекс «8 Марта» — то, чего как раз не хватало этой части Пензы, красивое и современное место для жизни в густонаселенном районе с развитой социальной инфраструктурой. Вблизи жилого комплекса уже расположены четыре школы, четыре детских сада, учреждения здравоохранения, сетевые магазины и кафе, крупные торговые центры. К тому же рядом с ЖК проходят важные городские транспортные артерии, по которым можно добраться в любой конец Пензы.

«8 Марта» — это жилой комплекс, который будет притягивать внимание внешним видом, а жить в нем будет удобно и уютно.

Планировки рассчитаны на удовлетворение любого спроса: от однокомнатных квартир до пентхаусов на последних этажах своеобразных «башен».

Двор жилого комплекса — это детские площадки и зеленые зоны отдыха для полноценной семейной, культурной, спортивной и общественной жизни. Имеются парковка и подземный паркинг для удобства жителей и их гостей.

С жилым комплексом «8 Марта» старый район получит новую жизнь, а люди — возможность ею наслаждаться.

Получить больше информации можно в офисах продаж холдинга «Термодом» на ул. Московской, 107, и на пр. Строителей, 82, в Пензе, на ул. Радужной, 1, в Городе Спутнике, а также по телефону 28-28-28. Проектные декларации размещены на сайте termodom-pnz.ru.