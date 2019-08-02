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Общество | Иван Белозерцев вспомнил свою деревенскую юность

02.08.2019|09:17
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Губернатор Иван Белозерцев вновь сел за руль комбайна. В четверг, 1 августа, он выложил у себя в Instagram видео, на котором едет по полю на зерноуборочной машине.

«Вспомнить юность. Я с отцом с самого раннего детства с техникой любил возиться. Он меня и научил водить и трактор, и комбайн. Прошло уже много лет, и отца нет рядом, а руки помнят все, и картины деревенской моей жизни всплывают, как будто это было вчера», - написал Иван Белозерцев.

В прошлый раз глава региона выкладывал в соцсеть свою фотографию за рулем комбайна 4 апреля.

Тогда он вспомнил, как, учась в восьмом классе, вместе с лучшим другом вдвоем работал в поле и оказалось, что они собрали зерна больше всех в хозяйстве, стали передовиками.

Источник — видео instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|02.08.2019 09:30|

бла-бла-бла слушать надоело

Гость|02.08.2019 09:42|

Пример с Президента берет, теперь все главы районов обязаны сесть в комбайн, трактор беларусь или в ассенизаторную машину. По легенде « вспомни молодость»

Гость|02.08.2019 09:45|

Горби тоже в детишках передовиком-комбайнером был, даже орден "Трудового Красного знамени" получал за обмолот зерновых и бобовых. Избави нас Бог от подобных стахановцев!

Гость|02.08.2019 09:45|

А вся Пенза вспомнила про 100автобусов?

Гость|02.08.2019 09:46|

ГДЕ цирк достроил планетарий танк остановки с подогревом кто телескоп скомуниздил?

Гость|02.08.2019 09:47|

Гость писал(a):

Горби тоже в детишках передовиком-комбайнером был, даже орден "Трудового Красного знамени" получал за обмолот зерновых и бобовых. Избави нас Бог от подобных
А чем тебе Горбачев-то не угодил? Мощный государственный муж, провел народ через труднейшие времена, потом Ельцин подхватил бразды.

Гость|02.08.2019 09:57|

Гость писал(a):

А чем тебе Горбачев-то не угодил? Мощный государственный муж,
Горбачёв мощный? Не смеши! Он развалил мощную державу!!! Колхозы и совхозы выдавали продукцию, а он талоны на продукты ввёл: сахар, крупу, яйцо. Мяса найти невозможно было. Такого в Великую Отечественную войну при Сталине не было - только талоны на хлеб.

Гость|02.08.2019 10:03|

Надо ему возвращаться за руль комбайна. Сапоги должен тачать сапожник.

Гость|02.08.2019 10:07|

Единороса за комбайн кто посадил? Хана техники

Гость|02.08.2019 10:09|

На дно Суры погрузиться осталось в батискафе, который надо закупить:)))

Имя: Гость
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