02.08.2019 | 09:17

Губернатор Иван Белозерцев вновь сел за руль комбайна. В четверг, 1 августа, он выложил у себя в Instagram видео, на котором едет по полю на зерноуборочной машине.

«Вспомнить юность. Я с отцом с самого раннего детства с техникой любил возиться. Он меня и научил водить и трактор, и комбайн. Прошло уже много лет, и отца нет рядом, а руки помнят все, и картины деревенской моей жизни всплывают, как будто это было вчера», - написал Иван Белозерцев.

В прошлый раз глава региона выкладывал в соцсеть свою фотографию за рулем комбайна 4 апреля.

Тогда он вспомнил, как, учась в восьмом классе, вместе с лучшим другом вдвоем работал в поле и оказалось, что они собрали зерна больше всех в хозяйстве, стали передовиками.