01.08.2019 | 13:45

В Заре начали строить дорогу к земельным участкам, выделенным для многодетных семей. Об этом в четверг, 1 августа, сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

«Подрядчик вышел на улицу Райскую, в настоящее время проводит выемку грунта. Будет сделано более 1,5 километра дорог с освещением и тротуарами на участках улиц Барышникова, Застрожной и Райской. На эти цели в бюджете города мы заложили 48 млн рублей, понимая, как важна для жителей дорога – и для подвоза строительных материалов, и впоследствии для комфортного проживания», - написал глава городской администрации.

По его словам, основные работы будут проделаны до конца сентября, полностью же объект сдадут в ноябре.

Также Виктор Кувайцев сообщил, что в этом микрорайоне появится детский игровой комплекс, торги на его установку уже прошли.