01.08.2019 | 16:57

В Пензенском районе с детей взыскали долг их умершей матери.

В 2014 году женщина оформила в банке карту с лимитом кредита в сумме 30 000 рублей, но обязательства по договору исполняла ненадлежащим образом.

В декабре 2017 года она скончалась, так и не вернув деньги.

Финансовая организация обратилась в суд с требованием обязать наследников умершей - сына и дочь - вернуть 35 145 рублей 74 копейки.

В итоге с них в солидарном порядке взыскали указанную сумму, а также расходы по уплате госпошлины, сообщили в Пензенском районном суде.