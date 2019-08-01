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Общество | В Пензенском районе детям придется выплатить долг умершей матери

01.08.2019|16:57
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В Пензенском районе с детей взыскали долг их умершей матери.

В 2014 году женщина оформила в банке карту с лимитом кредита в сумме 30 000 рублей, но обязательства по договору исполняла ненадлежащим образом.

В декабре 2017 года она скончалась, так и не вернув деньги.

Финансовая организация обратилась в суд с требованием обязать наследников умершей - сына и дочь - вернуть 35 145 рублей 74 копейки.

В итоге с них в солидарном порядке взыскали указанную сумму, а также расходы по уплате госпошлины, сообщили в Пензенском районном суде.

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Гость|01.08.2019 17:19|

Замечательная страна с прекрасными законами! Долг за умершим платить надо, а вот накопленную пенсию в этом случае получить - шиш! И не ужели страхование жизни не было оформлено при кредите?

Гость|01.08.2019 17:35|

Гость писал(a):

Замечательная страна с прекрасными законами!
Я смотрю, ты Родину не любишь, гад... Тебе чем наши законы не нравятся, подонок?

Имя: Гость
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