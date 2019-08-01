В Пензенском районе с детей взыскали долг их умершей матери.
В 2014 году женщина оформила в банке карту с лимитом кредита в сумме 30 000 рублей, но обязательства по договору исполняла ненадлежащим образом.
В декабре 2017 года она скончалась, так и не вернув деньги.
Финансовая организация обратилась в суд с требованием обязать наследников умершей - сына и дочь - вернуть 35 145 рублей 74 копейки.
В итоге с них в солидарном порядке взыскали указанную сумму, а также расходы по уплате госпошлины, сообщили в Пензенском районном суде.
Замечательная страна с прекрасными законами! Долг за умершим платить надо, а вот накопленную пенсию в этом случае получить - шиш! И не ужели страхование жизни не было оформлено при кредите?