31.07.2019 | 15:04

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций стала главной темой обучающего мероприятия, направленного на привлечение дополнительных финансовых вливаний.

Для этого в регионе работает ряд ресурсных центров, оказывающих юридическую помощь, консультации по вопросам бухгалтерского учета, управления, подготовке грантовой документации. При этом деятельность ведется одновременно в нескольких направлениях - таких, как поддержка волонтерства, старшего поколения, семей.

«Мы оказываем помощь мамочкам и деткам, которые нуждаются в этом. Если необходимы какие-то консультации, необходима какая-то помощь, то мы готовы в этом поучаствовать. «Школа материнства» - это одно из тех направлений, которые как раз мы реализуем», - рассказала представитель ресурсного центра Ольга Чистякова.

Так, в 2019 году 47 проектов получили поддержку из бюджета Пензенской области на сумму более 8 млн рублей, а 13 некоммерческих организаций стали победителями первого конкурса грантов Президента. Их общее финансирование составило более 40 млн рублей.

«Данные меры поддержки популяризируют деятельность некоммерческого сектора и повышают прозрачность некоммерческой организации, что служит гарантом надежности НКО», - отметила член Общественной палаты Пензенской области Екатерина Кузнецова.

В начале сентября в Пензенской области организуют большой фестиваль «Доброе сердце», на котором жителям региона представят основные направления деятельности некоммерческих организаций.