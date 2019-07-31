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Общество | В Пензе в 20 дворах заасфальтировали дорожки

31.07.2019|09:14
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Во вторник, 30 июля, в Пензе завершилась асфальтировка 20 внутридворовых территорий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации областного центра Виктор Кувайцев. Работы велись по программе «Формирование современной городской среды».

«На 12 ведутся работы. Еще на три подрядчик выйдет до конца недели. После проводится завоз грунта, чтобы благоустройство было комплексным и жители получили действительно комфортную среду», - написал мэр.

В целом ремонт дворов в Пензе планируют завершить до 1 сентября. Предусмотрены два вида работ: обязательные, к которым относится укладка асфальта и установка малых архитектурных форм, и дополнительные, перечень которых утверждается на общем собрании жителей, они проводятся на условиях софинансирования.

Источник — фото www.facebook.com/VNKuvaitsev
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Гость|31.07.2019 09:26|

Главное что бы сделали ровно и с контр уклоном в сторону газона ,что бы вода уходила,и луж не было.

Имя: Гость
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