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Общество | Пензенский краевед написал книгу о Центре хореографического искусства

31.07.2019|15:51
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В фонде Лермонтовской библиотеки появилась книжная новинка от краеведа Александра Волкова. Она посвящена истории Центра хореографического искусства г. Пензы.

Издание называется «От ДК имени 40-летия Октября до Центра хореографического искусства г. Пензы».

«60-летняя история нынешнего Центра хореографического искусства г. Пензы богата и насыщена знаковыми и памятными событиями. На его сценических площадках сформировались и успешно работали известные в Пензе и за ее пределами творческие коллективы. Пензенские школьники и студенты развивали свои музыкальные и сценические таланты», - сообщили в Лермонтовской библиотеке.

История сопровождается иллюстрациями, в качестве которых использованы фотографии из фондов учреждения культуры и личных архивов сотрудников, Государственного архива Пензенской области и краеведческого музея.

Источник — фото liblermont.ru
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Гость|31.07.2019 16:21|

всем до лампады

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