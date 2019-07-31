31.07.2019 | 15:51

В фонде Лермонтовской библиотеки появилась книжная новинка от краеведа Александра Волкова. Она посвящена истории Центра хореографического искусства г. Пензы.

Издание называется «От ДК имени 40-летия Октября до Центра хореографического искусства г. Пензы».

«60-летняя история нынешнего Центра хореографического искусства г. Пензы богата и насыщена знаковыми и памятными событиями. На его сценических площадках сформировались и успешно работали известные в Пензе и за ее пределами творческие коллективы. Пензенские школьники и студенты развивали свои музыкальные и сценические таланты», - сообщили в Лермонтовской библиотеке.

История сопровождается иллюстрациями, в качестве которых использованы фотографии из фондов учреждения культуры и личных архивов сотрудников, Государственного архива Пензенской области и краеведческого музея.