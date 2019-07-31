31.07.2019 | 15:21

Юные жители Пензы смогут принять участие в съемках детского киноальманаха «И в шутку, и всерьез». 10 короткометражных фильмов для него впервые будут снимать в областном центре.

Кастинги пройдут в сентябре, на них пригласят детей в возрасте от 7 до 17 лет. 20 ребят войдут в основной актерский состав, дальше их ждут репетиции и освоение азов киноактерского искусства.

Киноальманах, бессменным режиссером которого выступает Эдуард Габидуллин, снимается с 2012 года. Более 450 его короткометражных фильмов участвовали в фестивалях и получили свыше 55 наград.

«Они показываются на более 70 телеканалах России и Белоруссии, а также популярны в сети интернет. Съемки велись в Самаре, Казани, Саратове, Сочи, а в этом году впервые будут идти в Калуге и Пензе», - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

В центре сюжета короткометражек забавные и веселые случаи из современной детской жизни. Они рассказывают об учебе, дружбе, первой влюбленности, мечтах. Реализует проект Фонд развития детского кино «Сотворение» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Талантливые и артистичные дети уже сейчас могут подать заявку на участие в проекте на интернет-ресурсах фонда «Сотворение» и даже прислать свою видеовизитку, где кратко рассказать о себе, выразительно прочитать стихотворение или басню и рассказать скороговорки», - добавили в пресс-службе ведомства.