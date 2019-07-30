30.07.2019 | 11:06

Пензенские медики спасли жизнь 77-летнего пенсионера, заболевшего столбняком. Данный диагноз не ставили в регионе в течение 20 лет.

В конце мая пожилой мужчина отправился на рыбалку и на берегу наступил на ржавый гвоздь. Спустя неделю он стал испытывать тянущие боли в области раны, а также слабость и потливость. С каждым днем симптомы усиливались, однако пенсионер не обращался к медикам, самостоятельно обрабатывая рану антисептиками и заглушая боль препаратами.

В итоге мужчина все же пришел в районную больницу, где специалисты и заподозрили столбняк. Больного незамедлительно доставили в отделение реанимации Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

Там диагноз был подтвержден. К тому моменту у пенсионера уже отмечались сильные боли и судороги всего тела, он не мог самостоятельно принимать пищу.

«Столбняк относится к числу наиболее тяжелых инфекционных болезней с очень высокой летальностью. Но, благодаря широкому охвату населения вакцинацией, заболеваемость столбняком удалось стабилизировать. Сегодня это достаточно редкое заболевание», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Смертность от этой болезни в разных странах мира составляет от 10 до 100%. Даже оптимальное лечение не может гарантировать благополучный исход.

Жизнь пенсионера удалось спасти. В стационаре он провел больше месяца и, поправившись, выписался в удовлетворительном состоянии с улучшением.