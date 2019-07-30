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Общество | В минздраве опровергли слухи о банкротстве больницы № 5

30.07.2019|11:58
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По Пензе поползли слухи о финансовых проблемах в больнице № 5, которая располагается на улице Краснова. По словам сотрудников медучреждения, оно находится на грани банкротства, в некоторые отделения не принимают пациентов.

«Больница из-за большой кредиторской задолженности становится банкротом. Учреждению нечем оплачивать врачам начисленные баллы. Разговоры о кризисе начались еще год назад, а теперь с августа обещают приступить к непопулярным мерам, чуть ли не до конкурсного управляющего дойдет», - сообщила в редакцию ИА «ПензаИнформ» обеспокоенная сотрудница больницы.

Корреспондент портала обратился в региональное министерство здравоохранения с просьбой прояснить ситуацию и рассказать, правдива ли эта информация.

«Имеющаяся кредиторская задолженность учреждения не критическая и является текущей. Заработная плата работникам учреждения выплачивается в установленные сроки исходя из уровня фактически поступающих доходов. Информация о банкротстве учреждения или введении конкурсного управляющего не соответствует действительности», - пояснила заместитель министра Оксана Чижова.

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Гость|30.07.2019 12:13|

В соответствии с законом учреждение в принципе не может быть признано банкротом.

Разве что просто ликвидировано, с прощением долгов всем страждущим, как недавно пензенский Зенит.

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