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Общество | 11 августа в Пензе определят Сурского героя - 2019

30.07.2019|12:58
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В воскресенье, 11 августа, в парке им. Белинского в Пензе пройдет спортивно-массовое мероприятие «Сурский герой - 2019». Его приурочат к 80-летию Дня физкультурника в России.

Претендовать на звание героя может любой житель Пензенской области, нужно лишь подать заявку, отправив письмо на surskiygeroy@mail.ru.

Есть несколько необходимых условий: участнику должно быть не менее 18 лет, он должен представить в комиссию по допуску медицинскую справку или расписку о состоянии здоровья (заполняется на старте); документ, удостоверяющий личность, или его копию; соглашение об освобождении от ответственности и компенсации ущерба (заполняется на старте); студенческий билет (в случае необходимости подтверждения статуса «студент»).

Кроме того, желающим стать героями нужно прийти в спортивной форме и обуви и уплатить регистрационный взнос: 500 рублей в личном зачете (250 для студентов), 2 000 рублей - в командном.

Участников спортивного мероприятия ждет экстремальная полоса препятствий - бег по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий.

«В случае успешного прохождения дистанции участник гарантированно получает памятный жетон и диплом участника мероприятия. Организаторы и спонсоры подготовили множество сюрпризов, в том числе лотерею, ценные призы и памятные подарки», - сообщили в министерстве физической культуры и спорта.

Соревнования начнутся в 10:00. Стать зрителями приглашают всех желающих.

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Гость|30.07.2019 13:15|

Попы будут?

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