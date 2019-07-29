29.07.2019 | 12:01

В Пензенской области уже сейчас приступают к формированию специальной колонны в составе «Бессмертного полка», который выйдет на улицы города в мае 2020 года. Это будет «Медсанбат».

В колонне пронесут фотографии медицинских сестер, работавших во время Великой Отечественной войны.

Сбор информации в рамках военно-патриотического проекта «Сестричка» инициировала общественная организация средних медицинских работников Пензенской области «Надежда».

«Наш проект направлен на то, чтобы максимально собрать материал о медицинских сестрах Пензенской области, которые, не щадя своей жизни, укрепляли дух воинов, поднимали раненых с больничной койки и отправляли снова в бой защищать свою страну, свою Родину, свой народ, свой дом от врага. Мы хотим увековечить их память в сердцах молодого поколения», - пояснила председатель правления «Надежды» Татьяна Рыжонина.

Поиском сведений о медсестрах - участницах войны с мая занимаются волонтеры (школьники всех 27 районов региона).

Кроме формирования колонны «Медсанбат», у проекта «Сестричка» есть еще одна цель - публикация сборников очерков о медицинских сестрах Пензенской области.

«Первый, о медицинских сестрах Великой Отечественной войны, будет издан к маю 2020 года. Второй, о медицинских сестрах, принявших участие в боевых действиях Афганской и чеченских войн, - в 2021 году», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.