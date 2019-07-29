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Общество | В 2020 году в составе «Бессмертного полка» появится «Медсанбат»

29.07.2019|12:01
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В Пензенской области уже сейчас приступают к формированию специальной колонны в составе «Бессмертного полка», который выйдет на улицы города в мае 2020 года. Это будет «Медсанбат».

В колонне пронесут фотографии медицинских сестер, работавших во время Великой Отечественной войны.

Сбор информации в рамках военно-патриотического проекта «Сестричка» инициировала общественная организация средних медицинских работников Пензенской области «Надежда».

«Наш проект направлен на то, чтобы максимально собрать материал о медицинских сестрах Пензенской области, которые, не щадя своей жизни, укрепляли дух воинов, поднимали раненых с больничной койки и отправляли снова в бой защищать свою страну, свою Родину, свой народ, свой дом от врага. Мы хотим увековечить их память в сердцах молодого поколения», - пояснила председатель правления «Надежды» Татьяна Рыжонина.

Поиском сведений о медсестрах - участницах войны с мая занимаются волонтеры (школьники всех 27 районов региона).

Кроме формирования колонны «Медсанбат», у проекта «Сестричка» есть еще одна цель - публикация сборников очерков о медицинских сестрах Пензенской области.

«Первый, о медицинских сестрах Великой Отечественной войны, будет издан к маю 2020 года. Второй, о медицинских сестрах, принявших участие в боевых действиях Афганской и чеченских войн, - в 2021 году», - сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

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Гость|29.07.2019 12:15|

зачем?

Гость|29.07.2019 12:19|

дедушка на палочке?

Хватит уже фарс делать из мероприятия.

Гость|29.07.2019 12:21|

"Штрафбат" появится?

Гость|29.07.2019 12:22|

А "СМЕРШ"?

Гость|29.07.2019 12:28|

Снова про войну ,дайте хоть лето провести спокойно ,бред какой то,то выпускников грузили на выпускном...

Гость|29.07.2019 12:28|

А где танк?

Гость|29.07.2019 12:32|

Гость писал(a):

"Штрафбат" появится?
А за ним "Заградотряд" и "Конвойный полк", тоже ветераны-герои.

Гость|29.07.2019 12:41|

Ничего не понимаю,нас в детстве ни в военную форму не одевали,хотя наши деды воевали,мы их видели ,у кого живы остались,сейчас же с каждым годом как Бразильский карнавал ,во что День скорби превратили ,прям радость невероятная,танк ещё выедет,у детей что Новый год ,что День Победы скоро будет,одинаково (((

Гость|29.07.2019 12:54|

Ветеранов не осталось ,зато шоу все красочнее,им уже этого не надо ...

Гость|29.07.2019 13:14|

Назовите фамилию человека придумавшего этот идиотизм!

Гость|29.07.2019 13:14|

Полк вертухаев ещё бы до кучи

Гость|29.07.2019 13:16|

Дурачок комментирует.

Гость|29.07.2019 13:24|

Гость писал(a):

Дурачок комментирует.
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Гость|29.07.2019 13:26|

А мне будет приятно посмотреть. Идёт такой отряд в форме симпатишных медсестричек.

Имя: Гость
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