29.07.2019 | 17:04

в Пензе в четырех филиалах Городской детской поликлиники в течение августа педиатры будут проводить лекции для заботливых мам и пап, а также интересующихся бабушек и дедушек.

Занятия организуют в рамках проекта «Школа материнства», они станут проходить по четвергам.

1 августа специалисты расскажут, как подготовить ребенка к детскому саду, 8-го - о воспитании у юного члена семьи гигиенических навыков. 16 августа поговорят об устранении вредных привычек у ребенка, 22-го - об игровой деятельности и профилактике травматизма в раннем возрасте, 29-го - о безопасности на детской площадке.

Лекции пройдут в детских поликлиниках № 2 (ул. Гагарина, 11а, корп. 1), № 3 (пр. Победы, 29), № 6 (1-й проезд Рахманинова, 12), № 7 (ул. Пушанина, 20а). На Гагарина занятия будут начинаться в 11:00, в остальных поликлиниках - в 10:00.

«Присоединяйтесь! Для взрослых это хорошая возможность задать свои вопросы специалистам, поговорить с врачами-педиатрами о здоровье, развитии и воспитании детей», - сообщается на странице ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в соцсети «ВКонтакте».