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Общество | Министр образования области подтвердил информацию о первом звонке

29.07.2019|17:58
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Первый раз в первый класс 7-летняя Яна отправится не 1 сентября. День знаний в 2019-м выпадает на воскресенье. Из-за календарных причуд принято решение о переносе праздника. Информацию об этом министр образования области подтвердил по телефону. Сам он находится на молодежном форуме «i-Волга».

«Праздник первого звонка состоится в понедельник, 2 сентября. Торжественные линейки пройдут во всех образовательных организациях, и с начала новой недели начнется новый учебный год», - пояснил Александр Воронков.

В 2013-м День знаний тоже приходился на воскресенье, но тогда дети с яркими букетами, белыми бантами шли на линейку. Особенно праздничной она была в школе № 19. Здание отстроили заново.

В этом году двери школ распахнутся 2 сентября. У ребят пройдут уроки мужества, краеведения или встречи с известными пензенцами. А вот занятия уже на следующий день.

«Я перехожу в четвертый класс, для меня уже сложновато. А в школу хорошо ходить - друзья, учитель у нас очень добрый», - поделился школьник Федор.

Чем ближе сентябрь, тем чаще о школе вспоминает детвора и родители. Собирать ребенка к новому учебному году - дело непростое и затратное. В специализированных магазинах уже начинается оживление. Кто канцелярские товары закупает, кто новую форму примеряет. До начала школьной жизни осталось не так уж и много - чуть больше месяца.

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Гость|29.07.2019 18:46|

Министр образования Пензы хрен положил на Ваше народное голосование( 81% за 1 сентября на данную минуту) .

Вот наглядный пример ,как относятся к голосованиям народа и вековым традициям.

Гость|29.07.2019 18:54|

Гость писал(a):

Министр образования Пензы хрен положил на Ваше народное голосование( 81% за 1 сентября на данную минуту) .

Вот наглядный пример ,как относятся к голосованиям народа и вековым традициям.

Воронков неадекват полный.

Гость|29.07.2019 18:56|

А у нас шестидневка и что же получается с первого по восьмое в школу ходить?

Гость|29.07.2019 18:57|

Я ,конечно, понимаю, что у нас еще и мясорубки викторианские, и консервные открывалки, и унитазы не у всех есть.. Но эти викторианские платья не то институтки, не то гувернантки или няни, не старовато?

Гость|29.07.2019 18:58|

penzainform.ru писал(a):

«Праздник первого звонка состоится в понедельник, 2 сентября. Торжественные линейки пройдут во всех образовательных организациях, и с начала новой недели начнется новый учебный год», - пояснил Александр Воронков.
Маразм. Совсем дураки? И кто этот Воронков чтобы указывать ВСЕМ когда 1 сентября?!

Гость|29.07.2019 19:26|

Вот из-за таких министров И говорят: Страна не пуганых идиотов.

Один министр с оптическим прицелом спит,другой 1 сентября переносит на второе.

Может губернатор вмешается? Это ведь детский праздник на вю жизнь. Напишите Белозерцеву в Однокласниках.

Гость|29.07.2019 19:28|

Все для народа!!!! В коем то веке хотели на линейку сходить!

Гость|29.07.2019 19:29|

Всю жизнь было 1 сентября-первый день в школу!!!!

А у нас через ж#пу как всегда!

Гость|29.07.2019 19:33|

Что ни день, то новость! то американцы наших цыган спонсируют, то первое сентября на второе переносят!

давайте еще Новый год на Восьмое марта перенесем!?

Гость|29.07.2019 19:33|

Гость писал(a):

Всю жизнь было 1 сентября-первый день в школу!!!!

А у нас через ж#пу как всегда!

По всей стране в школу пойдут по закону ТК со 2 сентября, а в вам надо именно 1-го. Через ж\\пу будет, если по-вашему выйдет. В чём искренне сомневаюсь.

Имя: Гость
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