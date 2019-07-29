29.07.2019 | 17:58

Первый раз в первый класс 7-летняя Яна отправится не 1 сентября. День знаний в 2019-м выпадает на воскресенье. Из-за календарных причуд принято решение о переносе праздника. Информацию об этом министр образования области подтвердил по телефону. Сам он находится на молодежном форуме «i-Волга».

«Праздник первого звонка состоится в понедельник, 2 сентября. Торжественные линейки пройдут во всех образовательных организациях, и с начала новой недели начнется новый учебный год», - пояснил Александр Воронков.

В 2013-м День знаний тоже приходился на воскресенье, но тогда дети с яркими букетами, белыми бантами шли на линейку. Особенно праздничной она была в школе № 19. Здание отстроили заново.

В этом году двери школ распахнутся 2 сентября. У ребят пройдут уроки мужества, краеведения или встречи с известными пензенцами. А вот занятия уже на следующий день.

«Я перехожу в четвертый класс, для меня уже сложновато. А в школу хорошо ходить - друзья, учитель у нас очень добрый», - поделился школьник Федор.

Чем ближе сентябрь, тем чаще о школе вспоминает детвора и родители. Собирать ребенка к новому учебному году - дело непростое и затратное. В специализированных магазинах уже начинается оживление. Кто канцелярские товары закупает, кто новую форму примеряет. До начала школьной жизни осталось не так уж и много - чуть больше месяца.