29.07.2019 | 15:04

В Кузнецке подвели итоги работы с населением, не оплачивающим услуги ЖКХ. Цифры были озвучены на оперативном совещании в местной администрации в понедельник, 29 июля.

По информации руководителя Центра коммунальных платежей Александра Шакурского, с начала года ЦКП подал 519 исков в суд на общую сумму более 10 миллионов рублей, приставы за этот период взыскали более полутора миллионов рублей.

Мэр города Сергей Златогорский в этой связи высказался о неплательщиках, живущих в муниципальных квартирах. Они занимают большие площади и имеют долги по 100 тысяч рублей и более.

«Давайте их оттуда отселять в меньшую, зачем они держат такую площадь, за которую никогда не рассчитаются. У нас более тысячи очередников, перспективы в отношении должников я не вижу, когда такие долги накопили», - заявил он.

Над реализацией поручения будут думать специалисты юридического отдела, отдела жилищной политики и комитета по управлению имуществом, сообщили в администрации Кузнецка.