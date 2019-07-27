27.07.2019 | 15:32

В Пензе в настоящее время осуществляется благоустройство и ремонт 28 дворов. Из них 18 уже готовятся к приемке. Об этом написал на своей странице в Facebook мэр Виктор Кувайцев.

В субботу, 27 июля, градоначальник проверил ход ремонта двора домов № 25 и 27 на улице Рахманинова.

«Основной объем здесь выполнен, обустроены проезды, тротуары, осталось завершить благоустройство: завезти чернозем, засыпать щебнем парковочное пространство, сделать примыкание», - пояснил мэр.

Жители сами следят за порядком на территории, ухаживают за клумбами.

Ремонт дворовых территорий в Пензе планируют завершить до 1 сентября. Предусмотрены два вида работ: обязательные, к которым относится укладка асфальта и установка малых архитектурных форм, и дополнительные, перечень которых утверждается на общем собрании жителей, они проводятся на условиях софинансирования.