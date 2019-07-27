27.07.2019 | 14:41

В Нижнеломовском и Наровчатском районах прошла неделя взыскания алиментов с должников, итогом которой стали составление административных протоколов и возбуждение уголовного дела.

Так, в Нижнеломовском районе 45-летняя мать и 50-летний отец больше четырех месяцев без уважительных причин не выплачивали деньги на содержание своих детей. Долг женщины превысил 47 000 рублей, мужчины - 50 000.

«Не заботило их, что дети должны получать все необходимое, невзирая на желания родителей. Судебным приставам по ОУПДС все же удалось застать их ранним утром, разбудить и доставить в отдел судебных приставов», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Суд назначил нерадивой матери 80 часов обязательных работ, а отцу - 100 часов.

В отношении другого жителя района возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». Родитель, совершенно не желавший финансово помогать малолетней дочери, накопил 347 000 рублей долга.