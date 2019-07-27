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Общество | Полицейские навестили детдомовцев в лагере «Радуга»

27.07.2019|15:42
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В гости к воспитанникам Спасского детского дома, которые отдыхают в эти дни в лагере «Радуга», приехали старые знакомые: сотрудники управления внутренних дел, а также члены общественного совета при региональном УМВД. Им показали изменения. Одно из главных - в корпусах стало теплее.

Воспитанникам «Радуги» хотелось посмотреть, что им приготовили гости. Развлечения у представителей правоохранительных органов для детей были соответствующие, ребятам разрешили включить сирену в машине.

В заключение полицейские провели с воспитанниками детского дома товарищеский матч по футболу.

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