27.07.2019 | 15:42

В гости к воспитанникам Спасского детского дома, которые отдыхают в эти дни в лагере «Радуга», приехали старые знакомые: сотрудники управления внутренних дел, а также члены общественного совета при региональном УМВД. Им показали изменения. Одно из главных - в корпусах стало теплее.

Воспитанникам «Радуги» хотелось посмотреть, что им приготовили гости. Развлечения у представителей правоохранительных органов для детей были соответствующие, ребятам разрешили включить сирену в машине.

В заключение полицейские провели с воспитанниками детского дома товарищеский матч по футболу.