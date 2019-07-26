26.07.2019 | 17:25

Такому рациону позавидует любой приверженец вкусной и здоровой пищи растительного и животного происхождения: черешня, бананы, апельсины, зеленый салат, яблоки, отварная куриная грудка, рисовая каша. На подносе была часть ежедневной трапезы одноцветных, или черных гиббонов, показательное кормление которых проводили в Пензенском зоопарке.

«Обезьяны едят так же, как и мы с вами: и белковую пищу, и фрукты, овощи», - рассказала ученый секретарь Пензенского зоопарка Ольга Гвоздева.

Родина гиббонов - Юго-Восточная Азия. Они живут в тропических вечнозеленых лесах, большую часть времени проводят на деревьях. В Пензенском зоопарке содержатся четыре такие обезьяны: две самки золотистого окраса, детеныш и черный самец.

Клайд - старожил, ему 19 лет, солидный возраст для примата. Несмотря на свои годы, он и его подруги любят играть, как дети. Учитывая эту особенность, сотрудники учреждения смастерили своеобразную головоломку из пластиковых бутылок, внутрь которых положили частички фруктов и овощей.

«Не стоит самостоятельно кормить животных в зоопарке, потому что у каждого животного свой сбалансированный рацион и меньше, чем положено, как и больше, им не дадут», - отметила пресс-секретарь Пензенского зоопарка Марина Кагина.

«Мне понравилось, особенно когда малыш начал есть перчик с мамой. Чтобы знали, кто что ест, будут спрашивать в школе», - поделилась посетительница зоопарка Мила.

Кормят обезьян два раза в день - утром и после обеда. За сутки одна съедает около трех килограммов овощей и фруктов.